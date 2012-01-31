افتتاح 373 پروژه کشاورزی در کردستان/ 444 فرصت شغلی ایجاد می شود

ابراهیم حسن نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته در راستای بهره برداری از پروژه های مختلف کشاورزی همزمان با ایام دهه مبارک فجر، اظهار داشت: 373 پروژه با سرمایه گذاری و هزینه اعتباری بالغ بر 159 میلیارد و 263 میلیون ریال در دهه مبارک فجر در استان کردستان به بهره برداری می رسد.

وی میزان اشتغالزایی 373 طرح و پروژه قابل افتتاح در دهه فجر را 284 نفر ذکر کرد و افزود: با افتتاح این طرح ها شش هزار و 112 خانوار نیز از نتایج آن بهرمند می شوند.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان کردستان بیان کرد: 158 پروژه در بخش آب و خاک و امور فنی مهندسی با بهره مندی 708 خانوار و تثبیت 284 شغل در دهه فجر قابل افتتاح است.

حسن نژاد تعدا پروژه های بخش بهبود تولیدات دامی در استان کردستان را 145 طرح بیان کرد و گفت: با افتتاح این طرح برای 160 نفر شغل ایجاد می شود.

وی در ادامه اظهار داشت: در ایام دهه مبارک فجر در بخش دامپزشکی در استان کردستان نیز یک پروژه با سرمایه گذاری 423 میلیون ریال و بهره مندی سه خانوار از نتایج آن افتتاح و به بهره برداری می رسد.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان کردستان یادآور شد: 66 پروژه در بخش منابع طبیعی و آبخیزداری با بهره مندی پنج هزار و 156 خانوار و با سرمایه گذاری بیش از 19 میلیارد ریال نیز در این ایام با حضور مسئولان در مناطق شهری و روستایی استان کردستان افتتاح می شود.

حسن نژاد تعدا طرح های قابل افتتاح در بخش صنایع کشاورزی را سه پروژه با سرمایه گذاری بیش از 51 میلیارد ریال دانست و افزود: با افتتاح این طرح ها 48 خانوار از نتایج آن بهره مند می شوند.

وی در پایان گفت: برای افتتاح و بهره برداری از پروژه های بخش کشاورزی در استان کردستان هماهنگی لازم صورت گرفته و انتظار می رود که با حضور مسئولان ملی و محلی شاهد افتتاح این پروژه ها باشیم.