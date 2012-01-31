به گزارش خبرگزاری مهر، حسن ذوقی با بیان این که مشکلات معیشتی مردم به گونه ای است که برای جبران هزینه های زندگی باید تلاش کنند و اغلب شهروندان به ویژه در کلان شهرها در دو محل یا در دو نوبت کار می کنند و مجبورند برای این که به موقع در محل کار خود حضور پیدا کنند، از وسایل نقلیه استفاده کنند گفت: این مسئله باعث می شود شهروندان تمامی ترددهای خود را با وسایل حمل و نقل عمومی یا وسیله نقلیه شخصی انجام دهند و به این ترتیب دیگر فرصتی به منظور برای پیاده روی برای آن ها باقی نمی ماند.

ذوقی تصریح کرد: بر خلاف شهروندان اروپایی که بخشی از ترددهای خود را پیاده انجام می دهند و پیاده روی نقش مهمی در ترددهای روزانه آن ها دارد، در ایران شهروندان چه از نظر فرهنگی و چه از نظر ضرورت های اقتصادی ترجیح می دهند از وسایل نقلیه برای ترددهای روزمره خود استفاده کنند.

وی تاکید کرد: اگر چه کارشناسان ترافیک بر توسعه حمل و نقل انسان محور با محوریت پیاده روی و استفاده از آن در برنامه ریزی های حمل و نقلی توجه ویژه ای دارند و بر این اساس مناسب سازی پیاده روها از سوی این کارشناسان پیشنهاد شده اما در ایران این اقدام تاثیر چندانی در تشویق مردم برای پیاده روی نداشته است.

ذوقی اضافه کرد: علاوه بر الزامات اقتصادی که شهروندان را مجبور به استفاده از وسایل نقلیه می کند، موضوع فرهنگ مردم نیز در این ارتباط موثر است و چرا که مردم از نظر فرهنگی عادت به پیاده روی ندارند و بیشتر به استفاده از با خودروی شخصی علاقه مند هستند تا زودتر به مقصد برسند.

