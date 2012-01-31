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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۴۳

بی‌توجهی ایرانیها به پیاده‌روی

یک متخصص حمل و نقل و ترافیک اعلام کرد: فرهنگ پیاده روی در ایرانی ها از رشد کافی برخوردار نیست و مردم اساسا فرصتی برای پیاده روی ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن ذوقی با بیان این که مشکلات معیشتی مردم به گونه ای است که برای جبران هزینه های زندگی باید تلاش کنند و اغلب شهروندان به ویژه در کلان شهرها در دو محل یا در دو نوبت کار می کنند و مجبورند برای این که به موقع در محل کار خود حضور پیدا کنند، از وسایل نقلیه استفاده کنند گفت: این مسئله باعث می شود شهروندان تمامی ترددهای خود را با وسایل حمل و نقل عمومی یا وسیله نقلیه شخصی انجام دهند و به این ترتیب دیگر فرصتی به منظور برای پیاده روی برای آن ها باقی نمی ماند.

ذوقی تصریح کرد: بر خلاف شهروندان اروپایی که بخشی از ترددهای خود را پیاده انجام می دهند و پیاده روی نقش مهمی در ترددهای روزانه آن ها دارد، در ایران شهروندان چه از نظر فرهنگی و چه از نظر ضرورت های اقتصادی ترجیح می دهند از وسایل نقلیه برای ترددهای روزمره خود استفاده کنند.

وی تاکید کرد: اگر چه کارشناسان ترافیک بر توسعه حمل و نقل انسان محور با محوریت پیاده روی و استفاده از آن در برنامه ریزی های حمل و نقلی توجه ویژه ای دارند و بر این اساس مناسب سازی پیاده روها از سوی این کارشناسان پیشنهاد شده اما در ایران این اقدام تاثیر چندانی در تشویق مردم برای پیاده روی نداشته است.

ذوقی اضافه کرد: علاوه بر الزامات اقتصادی که شهروندان را مجبور به استفاده از وسایل نقلیه می کند، موضوع فرهنگ مردم نیز در این ارتباط موثر است و چرا که مردم از نظر فرهنگی عادت به پیاده روی ندارند و بیشتر به استفاده از با خودروی شخصی علاقه مند هستند تا زودتر به مقصد برسند.
 

کد مطلب 1522101

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