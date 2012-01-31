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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۱۶

سرهنگ گرامی اعلام کرد:

یک هزار برنامه به مناسبت دهه فجر در شیراز اجرا می شود

یک هزار برنامه به مناسبت دهه فجر در شیراز اجرا می شود

شیراز - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه ناحیه بقیه الله شیراز از اجرای یک هزار و 500 برنامه توسط نواحی مختلف بسیج در این شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید رضا گرامی بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری به مناسبت دهه فجر، گفت: دهه فجر عزت، افتخار، اقتدار و سربلندی ملت ایران است که باید به بهترین نحوه ممکن این دهه را گرامی بداریم.

وی ادامه داد: برنامه های مختلف فرهنگی، مذهبی، هنری و ورزشی برای این ایام در توسط نواحی مختلف بسیج شیراز اجرایی خواهد شد.

فرمانده سپاه ناحیه بقیه الله شیراز با تاکید بر اینکه فراهم کردن زمینه های شادی و نشاط مردم باید در این دهه فراوان تر از قبل باشد، افزود: با ایجاد شور، نشاط و شادابی در کنار اجرای برنامه های مختلف با حفظ اصول به استقبال این دهه می رویم.

سرهنگ گرامی تصریح کرد: ترویج و تعمیق آرمانهای انقلاب، حفظ هویت اسلامی و افزایش روحیه امید و نشاط در میان مردم باید در برنامه های این دهه به عنوان یک اولویت قرار داشته باشد.

وی یادآور شد: شرایط ورود به دهه فجر انقلاب اسلامی را داریم زیرا شاهد پیروزی های مختلف ملت بزرگ اسلام در سراسر دنیا هستیم و برخی از کشور ها نیز برای اولین سال می توانند آزادی خود را در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی جشن بگیرند.

کد مطلب 1522103

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