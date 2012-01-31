43 حلقه چاه غیرمجاز در غرب گلستان مسدود شد

جمشید بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با انسداد این تعداد حلقه چاه که در راستای حفاظت و صیانت از سفره های آبهای زیرزمینی در سطح شهرستانهای مذکور انجام شد، از برداشت حدود 600 هزار مترمکعب آب زیر زمینی از سفره های آب زیر زمینی منطقه جلوگیری شده است.

وی گفت: جلوگیری از بهره برداریهای غیر مجاز از منابع آب زیرزمینی، اقدامی لازم و ضروری در راستای تعادل بخشی آبهای زیر زمینی شمرده می شود.

بهمنی با اشاره به اینکه برخورد با متخلفان حفر چاههای غیر مجاز و انسداد آنها با اخذ حکم از مراجع قضایی و همکاری نیروی انتظامی انجام می شود از مردم خواست تا هرگونه حفر چاه غیرمجاز را به اداره منابع آب اطلاع دهند.

وی افزود: همچنین در راستای قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد بهره برداری از کسانی که مبادرت به حفر چاه غیر مجاز برای مصارف کشاورزی قبل از سال 85 نموده اند، خواست که با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت نسبت به ثبت نام چاههای خود اقدام کنند.

بهمنی گفت: قبل از ارجاع موارد تخلف حفر چاه غیر مجاز به مراجع قضایی چنانچه مالکان چاههای غیر مجاز بر اساس اخطاریه های صادر شده اقدام به پر و مسلوب المنفعه کردن چاههای خود در حضور نماینده اداره منابع آب نمایند موارد تخلف بدون پرونده سازی و ارجاع به دادگاه حل و فصل خواهد شد.