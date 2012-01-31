جریمه میلیونی برای قاچاقچیان/ آمار بالای سرطان دهان در ساکنان غرب کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی خدایی در پیامی به مناسبت فرارسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی آورده است: سومین سال از دهه عدالت و پیشرفت و سی و سومین بهار آزادی در ایران اسلامی در حالی شکوفا می شود که ندای توحیدی و ضد استکباری ملت غیور کشورمان این بار در برخی از دیگر بلاد اسلامی که سالها تحت استعمار غرب بوده اند طنین انداز شده است.

رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه در این پیام می افزود: ملتهای مسلمان منطقه با خیزش و حرکتهای مردمی و با تاسی از ندای توحیدی و اصول ارزشمند اسلام ناب محمدی، پرچم استقلال و آزادی ملتها را بر افراشته اند و مستبدین و تفکر پوسیده سکولار را به چالش کشانیده و آغاز بیداری اسلامی را در این کشورها نوید داده اند.

در ادامه این پیام می خوانیم: این طنین برای ملت ایران یادآور آرمانهایی است که در یوم الله 22 بهمن 57 به ثمر نشست و سرانجام دست مستکبرینی همچون آمریکا و انگلیس که سالها به غارت این کشور پرداخته بودند را از این آب و خاک کوتاه کرد و ملت ایران استقلال حقیقی را ملاحظه کرد.

خدایی در پایان این پیام آورده است: استقلالی که بهای آن اگرچه سنگین بود و هزاران شهید از خرداد ماه سال 42 تا دانشمندان هسته ای شهیدمان در راه آن تقدیم شد اما عزت و عظمتی عظیم به ایران داد که در طول تاریخ کم نظیر بوده است، عزتی که مبتنی بر محبوبیت در قلوب آزادیخواهان حقیقی دنیاست.

آمار بالای سرطان دهان در ساکنان غرب کشور

حمیدرضا مظفری گفت: مردم باید هوشیار باشند و از عواملی که زمینه ساز بروز سرطان دهان هستند همچون مصرف سیگار، قلیان و الکل اجتناب کنند.

متخصص بیماری های دهان فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه افزود: مردم باید هوشیار باشند و از عواملی که زمینه ساز بروز سرطان دهان هستند همچون مصرف سیگار، قلیان و الکل اجتناب کنند.

مظفری با تاکید بر پرهیز مردم از مصرف ادویه جات تند، استفاده بی رویه از ترشی و یا هر خوراکی دیگری که در دهان تولید حرارت می کند در خصوص قلیان، گفت: هر پک قلیان برابر10 تا 20 نخ سیگار به بدن آسیب می رساند، بنا براین به طور جدی از مردم می خواهم از استفاده از قلیان خودداری کنند.

رئیس دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه تاکید کرد: ممکن است موارد پیش گفته در حال حاضر و به فوریت ایجاد سرطان نکنند اما ریسک ابتلای فرد را در آینده بسیار بالا می برند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از مردم خواست به صورت دوره ای حداقل یک سال یکبار به متخصص بیماری های دهان و دندان مراجعه کنند و نیز با مشاهده هرگونه لکه یا ضایعه سفید، قرمز و قهوه ای یا سیاه در حفره دهان به پزشک خود اطلاع دهند.

وی گفت: این نوع سرطان با تشکیل پلاک های سفید شبیه قارچ در دهان بروز می کند و پس از سال ها تبدیل به سرطان شده و سایر اندام ها و اعضای بدن را نیز درگیر می کند.

مظفری با اشاره به هزینه های سرسام آور بیماری سرطان دهان از مردم خواست با رعایت این موارد خود را در برابر سرطان دهان مصون کنند.

جریمه میلیونی برای قاچاقچیان

قاچاقچیان در تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه به پرداخت جریمه میلیونی محکوم شدند.

ماموران نیروی انتظامی کرمانشاه طی بازرسی‌های خود یک دستگاه گاری تانکردار کشف کردند و پرونده‌ای در این رابطه تشکیل دادند.

با اعلام شکایت گمرک استان کرمانشاه، این پرونده پس از طی مراحل قانونی برای رسیدگی و اعمال قانون به شعبه ویژه رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز تعزیرات کرمانشاه ارجاع شد و با توجه به شواهد و قرائن موجود در پرونده، متخلفان علاوه بر ضبط کالا در مجموع به پرداخت ‌٤٥ میلیون تومان جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالاهای مکشوفه در حق صندوق دولت محکوم شدند.