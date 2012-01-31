به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه سومین جشنواره فصلی مطبوعات و خبرگزاری‌ها بعدازظهر امروز سه شنبه 11 بهمن با حضور معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد و جمعی از اهالی مطبوعات و رسانه در سرای روزنامه‌نگاران ایران برگزار شد.

در ابتدای این برنامه محمود اکرامی‌فر، دبیر این جشنواره فصلی در سخنانی از انتخاب آثار برتر مطبوعات و خبرگزاری‌ها به صورت هفتگی خبر داد و گفت: از هفته جاری آثار هر بخش را 2 داور ارزیابی می‌کنند.

وی در ادامه برخی نکات مد نظر داوران این دوره از جشنواره مذکور را بیان کرد و افزود: به اعتقاد داوران به جز تیترهای 1، 2 و 3 مطبوعات اکثر تیترهای آنها برگرفته از خبرگزاری‌هاست و به همین خاطر داوران پیشنهاد می‌دهند تیترهای مطبوعات تولیدی باشد، نه آوردنی.

اکرامی‌فر افزود: همچنین داوران معتقدند در برخی تیترها برخی کرشمه‌های نامتعارف و غیرحرفه‌ای وجود دارد؛ تیتر «سکته سکه در سکسکه بازار» از این دست است.

دبیر جشنواره مطبوعات اضافه کرد: به اعتقاد داوران سرمقاله‌ها عمدتاً موضع‌محور است نه موضوع‌محور و همچنین یادداشت‌ها در روزنامه‌‌ها زیاد و سرمقاله‌ها کم شده است.

وی ادامه داد: داوران جشنواره فصلی مطبوعات و خبرگزاری‌ها همچنین معتقدند علاوه بر اینکه مصاحبه‌کنند‌گان به موضوع مسلط نیستند، گفتگوها اکثراً تلفنی و گزارش‌ها پشت میزی است و انتظار این است که گفتگوها چهره به چهره باشد و گزارش‌ها هم میدانی.

اکرامی‌فر همچنین به نقل از داوران جشنواره مذکور یادآور شد: نقدها اعم از نقد فیلم و کتاب و غیره عموماً نقل آنها است. همچنین صفحه‌آرایی‌ها هم تنوع ندارد و ماکت روزنامه‌ها غالباً تغییر نمی‌کند.

دبیر جشنواره فصلی مطبوعات و خبرگزاری‌ها در پایان گفت: ما نمی‌گوییم درست‌ترین داوری‌ها را انجام داده‌ایم، اما معتقدیم بی‌طرفانه‌ترین داوری‌ها را انجام داده‌ایم.

در این برنامه همچنین از کتاب بعد از خبر ویژه سومین دوره این جشنواره و نیز سایت سرای روزنامه‌نگاران ایران با حضور معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد رونمایی شد.

امرآبادی مدیر سایت سرای روزنامه‌نگاران ایران در توضیحاتی درباره سایت مذکور گفت: بخشی از سایت به اطلاع‌رسانی درباره مسائل مرتبط با روزنامه‌نگاران می‌پردازد، بخشی دیگر خدماتی است که به صورت اینترنتی به اعضای سرای روزنامه‌نگاران ایران ارائه می‌شود و بخش سوم هم درباره باشگاه‌هایی از قبیل باشگاه عکس، باشگاه کاریکاتور و باشگاه ورزشی است که از سوی روزنامه‌نگاران تشکیل شده و اداره می‌شود.