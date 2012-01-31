افتتاح دو پروژه برق در سنندج/ مسابقات کتابخوانی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید مشیر وزیری گفت: به منظور تامین روشنایی جاده ساحلی و اصلاح شبکه روشنایی معابر کمربندی بهشت محمدی از ابتدای سال جاری دو پروژه در این مدیریت آغاز شد که هم اکنون این پروژه ها به اتمام رسیده است و در ایام مبارک دهه فجر با حضور مسئولان استان و شهرستان به بهره برداری می رسند.

وی افزود: برای پروژه روشنایی معابر جاده ساحلی شبکه زمینی به طول سه کیلومتر احداث و 175 پایه فلزی نصب شده است که برای آن اعتباری بیش از دو میلیارد و 775 میلیون ریال از محل اعتبارات داخلی هزینه شده است.

مدیر توزیع برق سنندج در زمینه پروژه اصلاح شبکه روشنایی معابر کمر بندی بهشت محمدی نیز اضافه کرد: این پروژه با صرف اعتباری بالغ بر 500 میلیون ریال آغاز شد و طی آن 185 پایه فلزی و چراغ های موجود مسیر به طول هشت کیلومتر اصلاح شد.

مسابقات کتابخوانی در کردستان برگزار می شود

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کردستان از برگزاری برنامه های متنوع به مناسبت دهه فجر در کتابخانه های عمومی استان خبر داد.

عطاءالله رستگار اظهار داشت: بزرگداشت دهه فجر انقلاب اسلامی با برگزاری برنامه های متنوع از وظایف مهم این نهاد فرهنگی است.

وی با اشاره به ثبت نام رایگان از متولدین 22 بهمن ماه و اسامی روح الله در دهه مبارک فجر، عنوان کرد: همچنین اقشار مختلف مردم می توانند در این ایام مبارک با 50 درصد تخفیف به عضویت کتابخانه های عمومی در آیند.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان کردستان برگزاری برنامه قصه گویی برای کودکان را از برنامه های دیگر کتابخانه ها در دهه فجر عنوان کرد و افزود: به این مناسبت مبارک ایستگاه کتابخوانی نیز برای کودکان در کتابخانه ها برپا می شود.

وی از برگزاری مسابقه خاطره نویسی با موضوع انقلاب برای گروه سنی بزرگسال در دهه فجر نام برد و گفت: مسابقه مکتوب نویسندگی برای مقاطع راهنمایی و دبیرستان نیز در این ایام برگزار می شود.

رستگار عنوان کرد: یک دوره مسابقه کتابخوانی با همکاری این اداره کل و دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در سراسر مدارس استان برگزار می شود که بر اساس پیش بینی ها 60 هزار دانش آموز دبیرستانی در آن حضور پیدا می کنند.

وی اظهار داشت: شرکت در مراسم غبارروبی مزار مطهر شهدا، برگزاری مراسم سخنرانی در ساعت ورود امام به ایران در اداره کل کتابخانه ها و برگزاری نشستی با حضور بسیجیان نمونه کتابدار از جمله برنامه های دیگر به این مناسبت این ایام فرخنده است.

وی با اشاره به مقارن شدن ایام الله دهه فجر با هفته وحدت بیان کرد: همچنین به این مناسبت ها مسابقه ای با عنوان زیباترین جمله در مورد هفته وحدت و دهه فجر در کتابخانه ها برگزار می شود.