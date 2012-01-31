نجات 25 شهروند تهرانی از مرگ/ کارگاه تولید پوشاک در آتش سوخت

به گزارش خبرگزاری مهر، بروز اتصالی در سیم برق سیستم روشنایی سقف کاذب رستوران باعث شعله وری و رخداد آتش سوزی شد که واکنش سریع آتش نشانان آن را در کمترین زمان ممکن مهار و خاموش کرد.

این آتش سوزی شب گذشته در رستورانی در بلوار اشرفی اصفهانی، سه راه فرحزاد رخ داد و با اطلاع رسانی آن به سامانه 125 بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 94 ساعت 22:41 دقیقه راهی محل حادثه شدند.

به گفته حبیب صادقی فرمانده آتش نشانان، سقف رستوران به مساحت 150 متر مربع کاملاً شعله ور شده و آتش در حال گسترش بود که آتش نشانان بی درنگ پس از قطع کردن جریان برق و گازرستوران وایمن سازی محل با بکارگیری تجهیزات خاموش کننده موفق شدند شعله های آتش را پیش ازسرایت به مخزن 6000 لیتری گاز مجاور محل آتش سوزی و ایجاد خسارات مالی بیشتر مهار و خاموش کنند.



علت رخداد این آتش سوزی بروز اتصالی برق در سیستم روشنایی سقف کاذب که با پشم شیشه عایق بندی شده بود اعلام شد.

نجات 25 شهروند از مرگ



تلاش آتش نشان دراجرای عملیات امداد و نجات در صحنه 125 آتش سوزی وحوادث گوناگون دیگرکه شب و روز گذشته در تهران رخ داد نجاتبخش گروهی از شهروندان شد.آتش نشانان تهران با اجرای عملیات امداد و نجات در حوادثی که در 24 ساعت گذشته در کلانشهر تهران رخ داد موفق شدند 25 شهروند را که در این حوادث گرفتار شده بودند نجات دهند.



رخداد آتش سوزی در 10 دستگاه وسیله نقلیه، 9 واحد مسکونی و 4 واحد کارگاهی از جمله این حوادث بود که با رسیدن آتش نشانان در کوتاهترین زمان ممکن به محل حادثه همه آنها به سرعت خاموش شد.

آتش نشانان همچنین عملیات امداد و نجات را در حوادث گوناگون دیگر از جمله 9 حادثه آسانسور، 7 حادثه رانندگی، 5 مورد نشت گاز، 5 حادثه گرفتار شدن افراد در اماکن مختلف و 5 حادثه نشت گاز انجام دادند و خدمات ایمنی به شهروندان ارائه کردند.

رخداد 74 آتش سوزی و 51 حادثه گوناگون دیگر در این مدت باعث شد یک شهروند جان خود را از دست بدهد و 9 نفر هم آسیب ببینند.



کمپرسی نخاله بر واژگون شد

یک دستگاه کامیون کمپرسی که نخاله حمل می کرد بامداد امروز هنگام حرکت در بزرگراه مدرس دچار حادثه و واژگون شد.درپی رخداد این حادثه و تماس شهروندان با سامانه 125 بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 88 ساعت 5:36 دقیقه به محل حادثه در مسیر شمال به جنوب بزرگراه مدرس، نرسیده به خروجی صدر اعزام شدند.

به گفته یداله مددی فرمانده آتش نشانان، با رخداد این حادثه و واژگون شدن کامیون کمپرسی نخاله ها سطح بزرگراه در محل حادثه را پوشانده بود و آتش نشانا ن با بکارگیری نوار ایمنی و علائم هشدار دهنده و قطع کردن جریان برق خودرو همچنین جلوگیری از نشت گازوئیل محیط را ایمن ساختند در جریان این حادثه پاهای راننده کمپرسی آسیب دیده بود که امدادگران اورژانس او را برای مداوا به مرکز درمانی منتقل کردند.آتش نشانان با اطمینان از ایمن شدن حرکت در بزرگراه به ماموریت خود پایان دادند

کارگاه تولید پوشاک در آتش سوخت

شعله های آتش که صبح امروز قسمتی از کارگاه تولیدی پوشاک را در بر گرفته بود با تلاش همه جانبه آتش نشانان به سرعت مهار و کاملا خاموش شد.با اعلام رخداد آتش سوزی در کارگاه تولیدی پوشاک در کیانشهر به سامانه 125 بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 21 ساعت 09:10 دقیقه راهی محل حادثه شدند.

به گفته کریم شمشیری رییس ایستگاه 21 که در محل حادثه بود، بخشی ازاین کارگاه که 150 متر مربع مساحت و در زیرزمین ساختمان 3 طبقه قرار دارد به علت چیدمان ناایمن و غیر اصولی توپ های پارچه و بسته های پوشاک تا سقف کارگاه و نزدیک لامپ روشنایی و بروز اتصالی در سیم برق شعله ور شده بود.

وی افزود: آتش نشانان بی درنگ با بکارگیری تجهیزات ایمنی و خاموش کننده موفق شدند شعله های آتش را که در حال گسترش به دیگر قسمت ها بود کاملاً مهار و خاموش کنند.

شمشیری گفت: دود و گرمای بسیار زیاد دسترسی به کانون آتش را با مشکل مواجه کرده بود که آتش نشانان با تلاش فراوان خود را به کانون آتش رسانده و عملیات خود را انجام دادند.

این فرمانده آتش نشانی رعایت نکردن اصول ایمنی و مجاورت مواد قابل اشتعال با سیم های برق را علت رخداد این حادثه اعلام کرد. ین حادثه خوشبختانه تلفات و خسارت جانی نداشت و به کسی آسیب نرسید و تنها خسارت مالی بر جا گذاشت.



تصادف با جدول خودرو را واژگون کرد

برخورد یک دستگاه خودرو سواری با جدول کنار بزرگراه هنگام حرکت موجب واژگون شدن آن در جوی آب و نشت شدید بنزین شد که تلاش همه جانبه و سریع آتش نشانان از رخداد آتش سوزی احتمالی جلوگیری کرد.

خبر رخداد این حادثه ساعت 01:12 دقیقه بامداد امروز به سامانه 125 اطلاع رسانی شد و بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 24 راهی محل حادثه در مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید محلاتی، حد فاصل خیابان نبرد و بلوار ابوذر شدند.

جمشید غمامی فرمانده آتش نشانان در باره این حادثه گفت: آتش نشانان پس از ایمن سازی محل با قطع کردن جریان برق خودرو سواری، قرار دادن علائم هشدار دهنده و جلوگیری از نشت بنزین از بروز آتش سوزی احتمالی پیشگیری کردند.

آتش نشانان همچنین پس از خارج کردن خودرو سواری از جوی آب و انتقال خودروها با جرثقیل به ماموریت خود پایان دادند.

در جریان این حادثه به کسی آسیب نرسید.