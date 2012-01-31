زهکش های آبی اردکان مکان مناسبی برای پرورش ماهیان گرمابی است

علی مبینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون در شهرستان اردکان در زهکش های آبی ماهیان گرمابی و سردابی پرورش داده می شوند.

وی افزود: با توجه به اینکه دشت اردکان از لحاظ توپوگرافی منطقه ای است که در شیبی ملایم قرار دارد و منابع آبی بالادست مانند چاه، چشمه و قنات پس از شرب در زمین های کشاورزی و استفاده در صنعت و مصارف دیگر در زهکش های پایین دست دشت اردکان خارج می شود، نسبت به احداث زهکش های آبی برای پرورش ماهی برنامه ریزی شده است.

مبینی عنوان کرد: با احداث کانال های خاکی عریض و طویل می توان زهکش ها را دسته بندی کرد و در هر قطعه 100 متری با مشخص کردن تراکم ماهی، نسبت به رها سازی ماهیان اقدام کرد.

وی اظهار داشت: با مشخص کردن تراکم ماهی می توان نسبت به رهاسازی ماهیان گرمابی به ویژه کپور و تیلاپیا با مقاومت بالا در آبهای شور زهکش ها اقدام کرد.

مبینی افزود:در نیمه دوم امسال با رهاسازی بچه ماهیان سردبی مانند قزل آلای رنگین کمان به پرورش اینگونه ماهیان اقدام شده است.

مبینی عنوان کرد: با استفاده از این روش ها می توان در تولید و اشتغالزایی سهم به سزایی ایفا کرد.