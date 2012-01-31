  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۵۲

گزارش روزانه بورس/

داد و ستد 714 میلیارد ریال سهم و حق تقدم

داد و ستد 714 میلیارد ریال سهم و حق تقدم

معامله 199میلیون برگه سهم و حق تقدم به ارزش هزار و 13میلیارد ریال در 19هزار و 683 نوبت معاملاتی؛ نتیجه پایان کار امروز بورس تهران بود.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان معاملات امروز سه شنبه بورس تهران 714 میلیارد ریال سهم و حق تقدم داد و ستد شد و تغییر مالکیت یافت.

در نتیجه معاملات امروز 199میلیون برگه سهم و حق تقدم به ارزش یک هزار و 13 میلیارد ریال در 19 هزار و 683 نوبت معاملاتی داد و ستد شد.

شاخص کل با رشدی حدود یک واحدی مواجه شد و در رقم 25 هزار و 913 واحد به کار خود پایان داد، شاخص صنعت 66 واحد بالا رفت و شاخص 50 شرکت فعالتر 8/0 واحد افت کرد.

همچنین شاخص بازار اول 5 واحد افت کرد و شاخص بازار دوم رشدی 55 واحدی را تجربه کرد.

کد مطلب 1522112

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها