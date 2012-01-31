داد و ستد 714 میلیارد ریال سهم و حق تقدم

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان معاملات امروز سه شنبه بورس تهران 714 میلیارد ریال سهم و حق تقدم داد و ستد شد و تغییر مالکیت یافت.

در نتیجه معاملات امروز 199میلیون برگه سهم و حق تقدم به ارزش یک هزار و 13 میلیارد ریال در 19 هزار و 683 نوبت معاملاتی داد و ستد شد.

شاخص کل با رشدی حدود یک واحدی مواجه شد و در رقم 25 هزار و 913 واحد به کار خود پایان داد، شاخص صنعت 66 واحد بالا رفت و شاخص 50 شرکت فعالتر 8/0 واحد افت کرد.

همچنین شاخص بازار اول 5 واحد افت کرد و شاخص بازار دوم رشدی 55 واحدی را تجربه کرد.