امکان استفاده از فرهنگیان بازنشسته در پستهای مختلف

فریدون واسعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با استناد به "ماده 41 قانون الحاق مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت" این امکان فراهم شده است.

مدیرکل حقوقی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: همچنین آموزش و پرورش نیز با رعایت تشریفات می تواند از این امکانات استفاده کند و فرهنگیان بازنشسته را به کار گیرد.

وی درباره میزان حقوق بازنشستگان به کار گرفته شده در مدارس و ادارات آموزش و پرورش نیز گفت: این افراد طبق قانون همچون افراد دارای مدرک کارشناسی با 30 سال سابقه خدمت حقوق خواهند گرفت.

به تازگی نیز مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای تهران از امکان به کارگیری فرهنگیان بازنشسته برای تامین نیرو در پایه ششم ابتدایی به عنوان یک راه حل خبر داده بود.