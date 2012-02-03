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۱۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۲۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

امکان استفاده از فرهنگیان بازنشسته در پستهای مختلف

امکان استفاده از فرهنگیان بازنشسته در پستهای مختلف

مدیرکل حقوقی وزارت آموزش و پرورش از امکان استفاده از فرهنگیان بازنشسته در تمام پستهای این وزارتخانه و مدارس خبر داد و گفت: این امکان از طریق ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری فراهم شده است.

فریدون واسعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با استناد به  "ماده 41 قانون الحاق مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت" این امکان فراهم شده است.

مدیرکل حقوقی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: همچنین آموزش و پرورش نیز با رعایت تشریفات می تواند از این امکانات استفاده کند و فرهنگیان بازنشسته را به کار گیرد.

وی درباره میزان حقوق بازنشستگان به کار گرفته شده در مدارس و ادارات آموزش و پرورش نیز گفت: این افراد طبق قانون همچون افراد دارای مدرک کارشناسی با 30 سال سابقه خدمت حقوق خواهند گرفت.

به تازگی نیز مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای تهران از امکان به کارگیری فرهنگیان بازنشسته برای تامین نیرو در پایه ششم ابتدایی به عنوان یک راه حل خبر داده بود.

کد مطلب 1522113

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