طرح پارکومتر در گرگان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر گرزین عصر سه شنبه در جلسه این کمیسیون افزود: هدف از اجرای این طرح ساماندهی و مدیریت پارک حاشیه ای جهت توزیع عادلانه مکان پارک حاشیه خیابانها بین همه شهروندان، جلوگیری از توقفهای طولانی و کاهش بار ترافیکی محورهای پر تردد و ترغیب رانندگان به استفاده از پارکینگهای عمومی است.
وی اظهار امیدواری کرد با تلاش و همکاری شورای ترافیک، شورای شهر و شهرداری گرگان هر چه زودتر شاهد کاهش بار ترافیکی سنگین از معابر اصلی و مرکزی شهر باشیم.
رئیس کمیسیون توسعه، عمران و حمل و نقل شهری شورای شهر گرگان گفت: اعضای شورا در دویست و پنجمین جلسه این کمیسیون با ابراز نگرانی از وضعیت ترافیکی سطح شهر ضمن تصویب تشکیل کمیته تخصصی ترافیک با هدف بررسی وضعیت ترافیک خواستار تدبیر و چاره اندیشی سریع و رفع معضلات ترافیکی شدند.
گرزین در ادامه با اشاره به دستور کار قرار گرفتن بررسی وضعیت ترافیک سطح شهر افزود: در نشستی که اعضای کمیسیون توسعه و عمران شورا با شورای ترافیک برگزار شد مقرر گشت انجام مطالعات ترافیکی گرگان در دستور کار کمیته تخصص ترافیک زیر نظر این کمیسیون در دستور کار وِیژه قرار بگیرد.
نظر شما