طرح پارکومتر در گرگان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر گرزین عصر سه شنبه در جلسه این کمیسیون افزود: هدف از اجرای این طرح ساماندهی و مدیریت پارک حاشیه ای جهت توزیع عادلانه مکان پارک حاشیه خیابانها بین همه شهروندان، جلوگیری از توقفهای طولانی و کاهش بار ترافیکی محورهای پر تردد و ترغیب رانندگان به استفاده از پارکینگهای عمومی است.

وی اظهار امیدواری کرد با تلاش و همکاری شورای ترافیک، شورای شهر و شهرداری گرگان هر چه زودتر شاهد کاهش بار ترافیکی سنگین از معابر اصلی و مرکزی شهر باشیم.



رئیس کمیسیون توسعه، عمران و حمل و نقل شهری شورای شهر گرگان گفت: اعضای شورا در دویست و پنجمین جلسه این کمیسیون با ابراز نگرانی از وضعیت ترافیکی سطح شهر ضمن تصویب تشکیل کمیته تخصصی ترافیک با هدف بررسی وضعیت ترافیک خواستار تدبیر و چاره اندیشی سریع و رفع معضلات ترافیکی شدند.

گرزین در ادامه با اشاره به دستور کار قرار گرفتن بررسی وضعیت ترافیک سطح شهر افزود: در نشستی که اعضای کمیسیون توسعه و عمران شورا با شورای ترافیک برگزار شد مقرر گشت انجام مطالعات ترافیکی گرگان در دستور کار کمیته تخصص ترافیک زیر نظر این کمیسیون در دستور کار وِیژه قرار بگیرد.