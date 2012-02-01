"سفر زمان" رضویان آغاز شد

منوچهر شاهسواری، تهیه‌کننده فیلم "سفر زمان" در این باره به خبرنگار مهر گفت: یکی از مهمترین شاخصه‌های اصلی "سفر زمان" جلوه های ویژه بصری آن است. در حال حاضر بخش عمده‏ای از کار فنی فیلم را انجام داده‏ایم و تا پایان بهمن، این مرحله را به پایان می‌رسانیم.

به گفته این تهیه کننده، بازیگران این فیلم، از میان کودکان نابازیگر انتخاب می‏شوند و به محض پایان مراحل فنی، تولید آن آغاز می‏شود.

"سفر زمان" درباره کودکی است که به دلایلی به گذشته و آینده خودش سفر می‌کند و در نهایت تصمیم می‌گیرد اخلاق و رفتارش را تغییر دهد.

این فیلم محصول گروه کودک و نوجوان سیمافیلم است. شاهسواری فیلم "نارنج و ترنج" و سری جدید سریال "جستجوگران" را برای مرکز سیما فیلم در دست تولید دارد.