افزایش ماندگاری مسافران از اولویتهای ستاد تسهیلات سفر استان مرکزی است

مجتبی رضوانی امروز سه شنبه در اولین جلسه استانی ستاد تسهیلات دائمی سفرهای استان مرکزی افزود: حضور هر مسافر و گردشگر در استان موجب رونق و رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی می شود که در این راستا باید با طرحها و برنامه های متنوع در مبادی ورودی شهرها زمینه حضور و ماندگاری مسافران نوروزی در شهرها فراهم کنیم.

وی افزود: با توجه به وجود جاذبه های تاریخی، طبیعی و معنوی متعدد در استان مرکزی، امسال نیز باید در سایه اطلاع رسانی گسترده و معرفی این جاذبه ها، شهر اراک و استان به عنوان یک استان مقصد گردشگری مطرح شود.

دبیر ستاد تسهیلات سفرهای دائمی استان مرکزی گفت: سفر از ارکان و ضروریات زندگی و برنامه‌ریزی مناسب برای کیفیت بخشی خدمات برای مسافران نوروزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

رضوانی افزود: برای ترغیب و جذب گردشگران عبوری دراستان مقرر شده است تا یک دوره آموزشی ویژه رانندگان سواریها و اتوبوسهای درون شهری و برون شهری برگزار شود تااین افراد بتوانند به صورت راهنما مسافران نوروزی را جهت اقامت در استان و بازدید از جاذبه های استان ترغیب کنند.

وی اظهار داشت: سال گذشته دو تور شامل اراک گردی و بازار گردی با همکاری اتوبوس رانی و شهرداری برپا شد که رضایتمندی بازدیدکنندگان را به همراه داشت که امسال نیز با همکاری و موافقیت فرمانداریها می توان تورهای شهر گردی را در شهرستانهای استان ایجاد کرد.

دبیر ستاد تسهیلات سفر استان افزود:با توجه به سردی هوا نیز باید در خصوص امداد و اسکان مسافران در مسیرها، تمهیدات لازم اندیشیده شود.

وی، تهیه 770هزار نسخه انواع اقلام تبلیغاتی از جاذبه های گردشگری استان و چاپ یکهزار متر مربع بنر را از فعالیتهای سال گذشته ستاد تسهیلات سفر استان مرکزی عنوان کرد.

مدیر کل امور شهری استانداری استان مرکزی نیز در این نشست گفت: در برنامه های نوروز 91 باید مناطق شهری و روستایی دارای ظرفیت گردشگری را تفکیک کرد و و فرمانداریهای شهرستانها نیز برنامه های خود را اعلام کنند.

سعید فرخی اضافه کرد: با توجه به آسیب شناسی سال گذشته، از نقاط ضعف و قوت، برنامه های نوروز آینده باید با کیفیت و جدیت بیشتری برای جذب گردشگر و مسافر برگزار شود.

در این نشست در خصوص نحوه برگزار برنامه های دستگاههای اجرایی استان مرکزی برای نوروز 91 بحث و تبادل نظر شد