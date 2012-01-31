به گزارش خبرنگار مهر، محمد دلبری ظهر سه شنبه در نشست مطبوعاتی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه شهرداری‌ها بر اساس ماده 67 قانون مربوطه موظف‌ هستند تا پایان دی ماه بودجه 91 را تقدیم شورای اسلامی شهر کنند بیان کرد: شهرداری قم در 27 دی ماه بودجه سال 91 را به شورای اسلامی شهر قم تقدیم کرده است.



وی گفت: روز یکشنبه در مراسمی رسمی میزان بودجه رسما به شورای اسلامی شهر قم تقدیم شد و تا پایان اسفندماه نیز شورای اسلامی شهر قم نتیجه لایحه بودجه را به شهرداری قم ارائه می‌کند.



شهردار قم تنظیم رویکرد سال 91 را در 17 بند ذکر کرد و افزود: جهت گیری اولیه شهرداری در اتمام پروژه‌های نیمه تمام به خصوص پروژه‌های مهم شهر قم است.



وی ادامه داد:‌ شهرداری در بودجه 91 به تکمیل و افتتاح این پروژه ها توجه بسیاری داشته است.



دلبری با اشاره به اینکه در بودجه 91 تلاش بسیار در جهت رفاه و آسایش شهروندان شده است افزود: بخشی از بودجه 91 به بخش حمل و نقل و انجام پروژه‌های حمل و نقل در جهت تسهیل عبور و مرور شهروندان اختصاص داده شده است.



افزایش سرعت روند اتوماسیون در شهرداری



وی گفت:‌ افزایش سرعت روند اتوماسیون در شهرداری برای رسیدن به شهری الکترونیکی در جهت کاهش مراجعه شهروندان به شهرداری از دیگر برنامه‌های لحاظ شده در بودجه 91 است.



شهردار قم ادامه داد: شهرداری در تلاش است تا دفاتر پیشخوان الکتریکی را در شهر قم با رویکرد منطقه محوری و با امکاناتی که از طریق سیستم نرم افزاری و سخت افزاری فراهم می‌کند ایجاد کند.



وی با اشاره به اینکه در بودجه 91 به جایگاه آموزش،‌ پژوهش و فن آوری اطلاعات در دو بعد توجه شده است افزود: این امر هم شامل کارکنان خدمات شهری و هم افرادی که از این امکانات استفاده می‌کنند مانند آموزش‌های ایمنی آتش نشانی می‌شود.



دلبری بیان کرد: افزایش بهره وری و کارآیی از طریق بهبود روش‌ها و فرآیندهای شهرداری با مهندسی مجدد شهرداری و تبدیل نیروهای انسانی به منابع، از دیگر برنامه‌های بودجه 91 است.



توجه به بافت فرسوده و آبهای سطحی



وی گفت:‌ نگاه جدی به نوسازی و بازسازی بافت‌های فرسوده که در مسیر تردد افراد قرار دارند از دیگر برنامه‌هاست.



شهردار قم بیان کرد: در بودجه سال آینده به هدایت آب‌های سطحی،‌ ارتقای کیفی معابر شهری و اجرای طرح ممیزی املاک نیز توجه شده است.



وی ادامه داد: مناسب سازی محیط‌های شهری، توجه به درآمدهای پایدار و شناسایی منابع جدید درآمدی از دیگر برنامه‌های بودجه 91 است.



دلبری گفت: شهرداری در بودجه سال آینده به رعایت عدالت اجتماعی و توجه به مناطق کمتر برخوردار اهمیت بسیاری قائل شده است.



وی افزود:‌ ایجاد تعادل و توازن در بودجه عمرانی به ویژه در مناطق کمتر برخوردار از برنامه‌های شهرداری در سال آینده است.



توجه به ورود سرمایه گذار به مجموعه شهری



شهردار قم با اشاره به اینکه شهرداری به منظور جلب رضایت شهروندان اقدام به فعالیت‌هایی از جمله ایجاد مدیریت بحران کرده است افزود:‌ در برنامه بودجه 91 به ایجاد بستر مناسب در استفاده از تسهیلات بانکی و ورود سرمایه گذار به مجموعه شهری توجه بسیار شده است.



وی ادامه داد: ارتقای کیفیت خدمات شهری، کوتاه کردن فرآیندهای اداری و طرح های مدیریت پسماند که هزینه بسیاری داشته است می تواند با این طرح به عنوان یک طرح درآمدی در شهر محسوب شود و این موارد نیز از موارد لحاظ شده در بودجه 91 است.



دلبری بیان کرد: مهندسی ارزش به منظور استفاده از دارایی شهرداری در بهبود زندگی شهروندان و افزایش رویکرد پژوهشی در شهر مانند اجرای طرح شهردار مدارس لحاظ خواهد شد.



وی ادامه داد:‌ حمایت از بخش های سرمایه گذاری درآمد زا در جهت حمایت از سرمایه گزاران از دیگر برنامه های لحاظ شده است.



شهردار قم گفت: حفظ و توسعه فضای سبز عمومی با تاکید بر ساخت بوستان های منطقه ای است از دیگر برنامه های لحاظ شده در برنامه بودجه 91 است.