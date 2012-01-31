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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۲۲

در امان مطرح شد؛

تقدیر بان کی مون از اردن به سبب میزبانی مذاکرات سازش

تقدیر بان کی مون از اردن به سبب میزبانی مذاکرات سازش

دبیرکل سازمان ملل متحد تقدیر بان کی مون از نقش اردن در میزبانی مذاکرات خفت بار سازش میان تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی تمجید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اردن، بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد در اولین روز از سفر خود به منطقه خاورمیانه برای دیدار با مقامات اردن وارد امان شد .

مهمترین محور مذاکرات بان کی مون حوادث کنونی منطقه به ویژه تلاشهای انجام شده برای فعال سازی مذاکرات سازش میان تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی و اوضاع سوریه اعلام شده است.

بان کی مون در جریان مذاکرات خود با ناصر جوده وزیر امور خارجه اردن از اینکه امان میزبانی مذاکرات سازش میان تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی را برعهده گرفته است، ابراز خرسندی و از شاه اردن تشکر کرد.

دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین در اظهاراتی در امان به وجود اختلافات میان اعضای شورای امنیت در خصوص متن پیش نویس قطعنامه ضد سوری اعتراف کرد.

سفر امروز بان کی مون به اردن، سومین سفر دبیرکل سازمان ملل متحد به شمار می رود.دبیرکل سازمان ملل متحد قرار است در ادامه به کرانه باختری و مناطق اشغالی 1948 برود و با مقامات تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی دیدار کند تا طرفین را به ادامه مذاکرات بیهوده سازش ترغیب کند.
 

کد مطلب 1522119

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