صدور پروانه ساختمانی در گرگان به بخش خصوصی واگذار شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ربیعی عصر سه شنبه در جلسه شورای شهر گرگان افزود: این موضوع چندی پیش در شهرداری گرگان مطرح و بررسی شده بود و اجرایی شدن آن به تاخیر افتاد که با تسریع اجرایی آن بار سنگینی از دوش شهرداری برداشته می شود.

وی بر ضرورت شفاف سازی محاسبات ریالی خدمات شهرداری برای شهروندان تاکید کرد و گفت: هزینه‌های دریافتی شهرداری در خصوص عوارضات، صدور پروانه و تغییر کاربریها از شهروندان باید از یک فرمول و سیستم مشخصی برخوردار باشد و بطور شفاف و روشن برای شهروندان تشریح شود.

ربیعی، عدم توازن نیروی انسانی در شهرداری را یکی از مشکلات این سازمان عنوان کرد و افزود: در برخی از واحدهای شهرداری ما با تجمع و ازدیاد نیروی انسانی مواجه هستیم و در برخی از واحدها نیز کمبود نیرو داریم که باید برای برقراری توازن در بخشهای مختلف شهرداری برنامه ریزی کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر گرگان همچنین بر تطبیق تخصص و تجربه پرسنل شهرداری با سمتهای شغلی تاکید کرد و گفت: مطابق نبودن تجربه و تحصیلات پرسنل با مسئولیتهایی که بر عهده گرفتند یکی از مشکلات ساختاری شهرداری است که باید اصلاح شود.