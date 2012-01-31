مرمت مسجد کبود تبریز به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، تراب محمدی با اشاره به کتیبه برجسته پرنقش و نگار سر در مسجد کبود یا ‌عمارت مظفریه افزود: در متن این کتیبه که قبلا روکش طلایی داشته ‌نام "نعمت‌الله‌ بن ‌محمد‌البواب"، خطاط و‌ طراح نقوش آن و نام جهانشاه درج شده است.

وی با یادآوری ‌بازسازی گنبد‌ شبستانها در سالهای ‌52 تا 54 ادامه داد: ‌اخیرا نیز مرمت تکمیلی ساختمان، محوطه‌ سازی و اجرای بخشی از نقوش داخلی انجام پذیرفته و با توجه به محوطه بزرگ و سرسبزی که ایجاد شده ‌‌مورد استقبال بسیاری از مسافران‌ نوروزی قرار گرفته است.

محمدی با بیان اینکه شبستان کوچک این مسجد‌ به‌ عنوان مکانی خصوصی به کار می‌رفته است، ادامه داد: این شبستان ‌در سمت جنوبی بنا واقع شده و با قطعات سنگ مرمر‌ از اره‌بندی شده، آیات قرآنی نیز به خط زیبای ثلث‌، به صورت برجسته زینت‌بخش‌ این سنگهاست.

وی، کاشی‌کاریهای این مسجد را در نوع خود کم نظیر اعلام کرد و اظهار داشت: این کاشیها به رنگ لاجوردی و اغلب در قطعات شش ضلعی کار شده ‌و تمام سطح سقف آن زرنگار (نقاشی با آب ‌طلا) ‌است.

محمدی گفت: آرامگاه جهانشاه و نزدیکان وی در انتهای شبستان کوچک در داخل سرداب ‌است که برای دسترسی به آن باید چند پله را به سمت داخل سرداب در زیر زمین طی کرد.

بنای تاریخی، مذهبی مسجد کبود از آثار ارزشمند دوره قراقویونلو، به دستور جهانشاه بن یوسف از فرمانروایان سلسله قراقویونلو‌ بنا شده و ساختمان آن با استناد به کتیبه برجسته سردرب آن در سال 870 هجری قمری به اتمام رسیده است.