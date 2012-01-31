ترور دانشمندان ایرانی از سوی دشمنان نشانه ضعف آنها است

داوود شمس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تحریمها، هیاهوها و ترور دانشمندان کشورمان از سوی دشمنان نشان دهنده ضعف و استیصال آنها در مبارزه با ایران است که دست به چنین حرکات سخیفی می زنند.

وی افزود: در واقع تمامی جنگها علیه ایران، در کشور اسلامی تبدیل به فرصت و پیشرفت می شود.

این مسئول عنوان کرد: در حال حاضر در دهه چهارم انقلاب اسلامی، شاهد شکوفایی انقلاب اسلامی در سراسر جهان هستیم، در واقع امروز ندای مظلومیت ملت ایران در از حلقوم ملت ها درموج بیداری اسلامی به صدا در می آید.

شمس ادامه داد: در واقع دشمنان انتظار نداشتند که دین اسلام پیامهایی در بخش های مختلف برای انسانها داشته باشد، در واقع در حال حاضر اندیشه های حضرت امام(ره) و شهید مطهری در دانشگاه های مختلف دنیا به عنوان تحقیق از سوی دانشجویان بررسی و ارائه می شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان شهریار یادآور شد: طی 33 سال از عمر نظام اسلامی، دشمنان بارها خواسته اند تا نظام جمهوری را براندازند اما حضور حداکثری مردم و تبعیت از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی، تمامی توطئه های آنها را خنثی کرده است.

وی اعلام کرد: در حال حاضر پیکیره ننگین اسرائیل از پیروزی اسلام گرایان در کشورهای مختلف جهان به لرزه در آمده و دست اراده خدا به یاری مسملمانان آمده است.

این مسئول گفت: انقلاب اسلامی ایران زاینده، فعال، پیشرو و تاثیرگذار در تحولت جهانی است، در واقع انقلاب ما مبتنی بر وحدانیت، حق گرایی، اخلاق بر پایه آموزه های اسلام، قرآن و اهل بیت شکل گرفته است.

شمس بر ایستگادگی قاطعانه بر اصول اسلامی، عدم انحراف و تقویت بصیرت و صبر تاکید کرد و گفت: امسال در پایان سال انتخاب بزرگ مردم سالاری دینی انجام می شود و این درحالیست که تمام جهان چشم به برگزاری انتخابات ملت ایران دوخته اند تا حضور مردم را کم رنگ نشان دهند.



رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان شهریار افزود: در این زمینه مردم با حضور و مشارکت حداکثری خود، تمامی توطئه های دشمنان را خنثی می کنند و بار دیگر وحدت و تعامل خود را به جهانیان نشان خواهند داد.