تکرار دفاعیات نمایندگان دولتی پیرامون سوال از رئیس جمهور/ تصمیم گیری؛فردا

مصطفی رضاحسینی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به جلسه امروز کمیسیون اقتصادی و کمیسیون فرهنگی مجلس برای بررسی 5 سوال از طرح "سوال از رئیس جمهور" گفت: ابتدا نمایندگان دولتی و چند تن از امضاکنندگان سوال از رئیس جمهور در کمیسیون اقتصاد حاضر شدند و سئوال مربوط به نحوه عملکرد دولت در اجرای هدفمندی یارانه ها مورد بررسی قرار گرفت.

رضاحسینی گفت: محمدرضا فرزین دبیر کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت، محمدرضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور و فاطمه بداغی معاون حقوقی رئیس جمهور 3 نماینده دولتی بودند که برای پاسخ به سئوال در کمیسیون اقتصادی حضور یافتند همچنین مصباحی مقدم، انصاری، خباز، مطهری و بنده به عنوان نمایندگان سئوال کننده در این کمیسیون حضور داشتیم.

وی خاطرنشان کرد: آقای مصباحی مقدم نسبت به اجرای هدفمندی یارانه ها با شیب تند صحبت کرد و این سئوال مطرح شد که چرا دولت قانون مجلس را نادیده گرفت و یکباره وارد عمل شد در حالیکه مجلس تأکید داشت این قانون 5 ساله اجرا شود اما در حال حاضر در 3 سال این قانون در حال اجراست و فشارهایی بر مردم وارد می کند و از طرفی سهم تولید و صنعت هم داده نشده است.

نماینده شهربابک ادامه داد: نمایندگان دولتی مخصوصا آقای فرزین تأکید کردند که قانون هدفمندی یارانه ها به بهترین نحو ممکن اجرا شده است و فشاری به مردم وارد نشده، نارضایتی نداشته ایم و همچنین تبعات اجتماعی هم شاهد نبودیم.

سخنگوی طراحان سوال از رئیس جمهور ادامه داد: پس از بررسی این سئوال در کمیسیون اقتصادی نوبت به کمیسیون فرهنگی رسید و در این کمیسیون نیز میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور و حسینی وزیر ارشاد و خانم بداغی معاون حقوقی رئیس جمهور حضور پیدا کردند و 4 سوال مطرح در طرح سوال از رئیس جمهور در این کمیسیون بررسی شد.

وی گفت: نحوه هزینه کرد 1500 میلیارد تومان بودجه ارتقاء شاخصه فرهنگی، عدم اجرای قانون عفاف و حجاب، عدم معرفی وزیر ورزش و امور جوانان پس از 5 ماه از تشکیل این وزارتخانه و ترویج مکتب ایرانی به جای مکتب اسلامی 4 سئوالی بود که در این کمیسیون مطرح شد و نمایندگان دولتی توجیهات خود را داشتند.

وی خاطرنشان کرد: در خصوص اعتبار 1500 میلیارد تومانی برای ارتقا شاخصه فرهنگی نظر دولت این بود که دیوان محاسبات وارد شود و موضوع را بررسی کند چون این موضوع نیاز به بررسی جزئی دارد قابل طرح در این جلسه نیست، البته این موضوع قابل قبول بود.

رضاحسینی گفت: درباره سایر سوالات هم نمایندگان دولتی دفاع خاص خود را داشتند، خانم بداغی هم به شکل طرح سوال ایراد می گرفت و معتقد بود مجلس نمی تواند از اختیارات رئیس جمهور سئوال کند و نسبت به نظرات و ایده های رئیس جمهور ایراد بگیرد بلکه باید به وظایف رئیس جمهور بپردازد.

نماینده شهر بابک در ادامه خاطرنشان کرد: آنچه به نظر می رسد، این توضیحات و پاسخ ها مانند دفاعیات دیگر دولت در 4 کمیسیون قبلی مجلس است که دو هفته قبل مورد رسیدگی قرار گرفت.

رضاحسینی ادامه داد: نتیجه نهایی نسبت به پاسخ های ارائه شده از سوی طراحان سوال از رئیس جمهور با در نظر گرفتن مباحث سیاسی داخلی و بین المللی، تحریم ها و مجموعه شرایط کشور فردا اعلام خواهد شد.

وی گفت: شاید طراحان سوال از رئیس جمهور نسبت به برخی پاسخ ها به توافق برسند و اعلام کنند که قانع شده اند و ممکن است نسبت به برخی دیگر اعلام کنند که قانع نشده اند و نیاز است که رئیس جمهور با حضور در صحن مجلس به این سوالات پاسخ دهد.

رضاحسینی از جلسه طراحان سوال از رئیس جمهور و بررسی این موضوع در روز چهارشنبه خبر داد و گفت: نظر نهایی طراحان سوال از رئیس جمهور فردا اعلام خواهد شد.

به گزارش مهر طرح سوال از رئیس جمهور به 6 کمیسیون تخصصی مجلس شامل کمیسیون های عمران، امنیت ملی و سیاست خارجی، اصل نود، برنامه و بودجه، اقتصادی و فرهنگی ارجاع شد که دو هفته قبل سوالات مربوط به 4 کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و امروز نیز سوالات باقی مانده در دو کمیسیون اقتصادی و فرهنگی بررسی شد.