۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۴۸

ناآرامی در کویت/ ستاد انتخاباتی یک نامزد در آتش سوخت

صدها نفر از افراد یک قبیله به علت توهین یکی از نامزدهای انتخابات پارلمانی این کشور به نامزد و قبیله خود، ستاد انتخاباتی فرد توهین کننده را به آتش کشیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العرب آنلاین، منابع آگاه اعلام کردند: صدها نفر از افراد خشمگین ستاد انتخاباتی یکی از نامزدهای پارلمان را در کویت به آتش کشیدند.

منابع مذکور بیان کردند: پس از اینکه "محمد الجویهل" نامزد انتخابات مجلس امت کویت در سخنرانی خود به یکی از رقبای خود در قبیله المطیری یکی از بزرگترین قبایل کویت توهین کرد افراد این قبیله چادر تبلیغاتی الجویهل را به آتش کشیدند.

به گزارش منابع مذکور، سوزاندن ستاد انتخاباتی الجویهل در برابر دیدگان پلیس ضد شورش کویت صورت گرفته است.

شایان ذکر است که الجویهل در تبلیغات انتخاباتی خود برخی را کویتی ندانسته است و در ستاد انتخاباتی وی پلاکاردی با مضمون کویت برای کویتی هاست، نصب شده بود.

