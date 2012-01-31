بهره برداری از سه طرح عمرانی با حضور خانواده دانشمند شهید هسته ای کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن صدقی افزود: در مراسمی همزمان با 17 بهمن ماه جاری با حضور مشاور ارشد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در امور اجرایی، استاندار آذربایجان غربی، روسای دانشگاهها و مدیران ارشد استان و خانم منصوره کرمی همسر شهید دانشمند دکتر مسعود علی محمدی، سه طرح عمرانی در دانشگاه ارومیه به بهره برداری می رسد.

وی ادامه داد: این طرحها شامل رستوران مرکزی دانشگاه ارومیه با زیربنای پنج هزار و 891 متر مربع و صرف اعتباری بالغ بر 42 میلیارد ریال، طرح توسعه دانشکده کشاورزی در زیر بنای 7500 متر با اعتبار بالغ بر 39 میلیارد ریال است.

صدقی از بهره برداری خوابگاه دختران ارومیه همزمان با دهه فجر خبر داد و گفت: عملیات اجرایی این طرح در تیرماه سال 1388 با زیربنای 5800 مترمربع و صرف اعتبار 30 میلیارد ریال آغاز و امروز آماده بهره برداری شده است.

وی با اشاره به اجرای بیش از 10 پروژه بزرگ عمرانی در سال جاری اظهارداشت: با بهره برداری و اجرای این طرحها سرانه فضاهای آموزشی استان نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

همچنین همزمان با دهه فجر نمایشگاه نقاشی به همت نقاشی دانشکده هنر دانشگاه ارومیه شامل 45 اثر از دانشجویان دایر شده است.