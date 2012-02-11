هنرستانها از قانون درآمدزایی استفاده نمی کنند

رحیم زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تبصره راه را برای فعالیت هنرستانها باز گذاشته تا بتوانند تولیدات خود را به فروش بگذارند و از این طریق برای خود و دانش آموزان در آمدزایی کنند که برخی از هنرستانهای شهرستانهای تهران نیز از آن استفاده می کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای تهران ادامه داد: ما به معاونت متوسطه و فنی و حرفه ای در هر شهرستانی اعلام کردیم که تولیدات خود را در نمایشگاهی عرضه کنند و بخشی از درآمد آن را برای مدرسه خرج کنند و بقیه را به دانش آموزان تولیدکننده بدهند.

وی با بیان اینکه از این ظرفیت قانونی به خوبی استفاده نشده است، اظهار داشت: هم اکنون در هنرستانهای ما تنها میز و نیمکت و میز معلم تولید و به فروش می رسد که به صرفه است و از مابقی ظرفیتها در تولیدات محصولات دیگر استفاده نمی شود.

زمانی افزود: البته مدرسه ای در شهریار داریم که حتی محصولات خود را در خارج از آموزش و پرورش هم به فروش می رساند اما این کافی نیست.