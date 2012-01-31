تفویض اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان منطقه آزاد ارس

به گزارش خبرنگار مهر، صادق نجفی در نشست با جامعه بازاریان و اصناف منطقه آزاد ارس اظهار داشت: این موضوع در راستای اجرای ماده 27 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور و نیز اجرایی شدن ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه اقدام شده است.

وی ادامه داد: با تفویض اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت، صدور کلیه پروانه‌های کسب و مجوزهای لازم برای فعالیتهای بازرگانی، صنعتی و نظارت بر امور صنفی توسط سازمان منطقه آزاد ارس انجام می‌شود.

نجفی با بیان اینکه اهالی منطقه و تجار و بازرگانان با عملیاتی شدن منطقه می‌توانند از اول بهمن‌ماه اجناس و کالاهای خود را بدون عوارض گمرکی به محدوده 20 هزار هکتاری منطقه آزاد ارس وارد کنند، افزود: البته کلیه امور گمرکی مربوط به تجار کالاهای چمدانی تا اتمام احداث سالنهای مسافری گیتهای ورودی منطقه آزاد ارس همچنان در گمرک جلفا واقع در پایانه مرزی پل چوبی جلفا و با فرآیند خاص خود انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه طی 6 سال فعالیت منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس بیش از 9 هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی انجام شده است، تصریح کرد: این میزان سرمایه‌گذاری همزمان با ایجاد زیرساختهای منطقه آزاد ارس صورت گرفته است.

سرپرست سازمان منطقه آزاد ارس در ادامه به تشریح قوانین و مقررات حاکم بر مناطق آزاد کشور پرداخت و از بازاریان و مردم منطقه آزاد ارس خواست تا اطلاعات خود را نسبت به نحوه فعالیت در مناطق آزاد افزایش دهند.