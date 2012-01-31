میدان گازی سردار جنگل جزو 46 ساختار نفتی کشور است

علی اصولی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر متخصصان و کارشناسان کشور به لایه های گازی در دریای خزر رسیده اند و در قسمتهای پایین تر به لایه های نفتی نیز دست خواهند یافت.

وی تاکید کرد: با اکتشافات دیگر ساختارها، انواع هیدروکربورها در دریای خزر کشف خواهد شد.

مدیرعامل شرکت نفت خزر با اشاره به اینکه در نقطه اوج برای 100 هزار نفر به صورت مستقیم در سایت پشتیبانی - صنعتی رودسر شغل ایجاد خواهد شد، گفت: این سایت منبعث از اکتشافات میادین گازی و نفتی در دریای خزر است و اکتشافات نیز جنبه ملی دارد و می‌ توان از همه ظرفیتهای ملی استفاده کرد اما اولویت، بهره ‌گیری از توانمندی‌های نیروی انسانی منطقه است.

اصولی در خصوص مختصات این میدان گازی گفت: اکثر مردم به ویژه مردم منطقه از ویژگیهایی انحصاری دریای خزر و اکتشافاتی که در این دریا انجام می‌شود، اطلاعات دقیق و جامعی ندارند.

وی افزود: دریای خزر بزرگترین دریاچه جهان و در مجموع بیش از دریای عمان و خلیج‌ فارس است که به سه حوزه خزر جنوبی، میانی و شمالی تقسیم می ‌شود.

مدیرعامل شرکت نفت خزر اظهاردشت: در رابطه با منابع هیدروکربوری آمارهای متفاوتی مطرح شده است اما این آمارها مخدوش و قابل اعتنا نیست.

وی گفت: بر اساس مطالعات نظری 50 تریلیون فوت مکعب یا 1.4 تریلیون متر مکعب گاز برای این میدان تخمین زده شده است.

اصولی ادامه داد: برای شناسایی ساختارها مطالعات زیادی از قبیل ژئوفیزیکی، ژئوشیمیایی، مطالعات گسترده زمین ‌شناسی، مطالعات میزان رسوب ‌گذاری در دریا، برداشتهای عینی مثل ثبت لکه های هیدروکربوردر سطح دریا از طریق ماهواره و... انجام می شود.

وی اظهارداشت: همچنین با شناسایی منطقه نسبت به برآورد حجم مخزن نیز اقدام می ‌شود، حجم مخزن سردار جنگل 24 کیلومتر در 16 کیلومتر بوده و از لایه ‌های مختلفی تشکیل شده است.

مدیرعامل شرکت نفت خزر یادآورشد: درحال حاضر اطلاعات آماری که میدان گازی اعلام می‌ شود اطلاعاتی از داده‌ های نظری بر اساس معادلات ریاضی و اصول منطقی مطرح است بنابراین هنوز عملیات اکتشافی خاتمه پیدا نکرده و تا پایان سال جاری این کار ادامه خواهد داشت.