آغاز عملیات اجرایی ساخت راه آهن برقی تهران-مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، پروژه ملی راه آهن برقی تهران- مشهد با حضور علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی و عبدالعلی صاحب محمدی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن در ایستگاه راه آهن فریمان کلنگ زنی می شود.

افزایش سرعت قطارها در محور تهران- مشهد به 200 کیلومتر درساعت، کاهش زمان سیر قطارهای مسافری به 6 ساعت و افزایش ظرفیت نهایی سالیانه جابجایی 50 میلیون مسار و حمل 11.7 میلیون تن بار از اهداف اجرای این طرح است.

سرمایه گذار این پروژه قرارگاه خاتم الاوصیاء است و زمان اتمام و بهره برداری از این پروژه 24 ماه و با سرمایه 4 هزار و 100 میلیارد تومان پیش بینی شده است.

همچنین امسال 73 پروژه ریلی با اعتباری بالغ بر 970 میلیارد ریال در سطح شبکه ریلی راه آهن به مرحله بهره برداری رسیده که در این میان اداره کل راه آهن شرق با 11 پروژه در صدر قرار دارد.

بازسازی 220 کیلومتر خطوط ایستگاه ها و خطوط فرعی درسطح شبکه ریلی، احداث کمربندی بافق و توسعه ایستگاه مبارکه، زیرسازی خط دوم بافق- طبرکوه- احداث خط دوم خرمشهر(اهواز الی حمید)، بازسازی بلاک فرد جهان آباد-ابریشم، برقی کردن راه آهن تبریز-آذرشهر، احداث خط فرعی اتبار نفت زاهدان، بازسازی بلاک باغیک - سواریان، بازسازی و جوشکاری بلاک اراک - سمنگان، اصلاح و تثبیت ترانشه ساقه - محمدیه، بازسازی بلاک سواریان- راهگرد از مهمترین پروژه هایی است که در این ایام خجسته به بهره برداری می رسد.

احداث زیرگذر و سکوی دوم مسافری ایستگاه راه آهن کرمان، احداث پاسگاه پلیس محمدیه، اجرای دپوی تعمیرات لکوموتیو سیرجان، بهسازی شبکه بالاسری خط برقی تبریز- مرند، بازسازی سکوهای 1 و 2 و 3 و 4 ایستگاه راه آهن مشهد از دیگر پروژه های قابل افتتاح در دهه فجر است.

افزایش ایمنی و افزایش سرعت، سیر قطارها و رفاه حال مسافرین، بهبود کیفیت سیر و حرکت قطارها، توسعه زیرساخت ها و افزایش بهره وری، ایجاد حریم امن برای ایستگاه ها به منظور جلوگیری از برخورد عابر با وسایل نقلیه ریلی و افزایش ظرفیت خطوط راه آهن و بار محوری از مهمترین اهداف اجرای این پروژه ها است.