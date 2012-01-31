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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۴۲

26 بهمن/

بزرگداشت حجت الاسلام رسولی محلاتی دراستان مرکزی برگزار می شود

بزرگداشت حجت الاسلام رسولی محلاتی دراستان مرکزی برگزار می شود

اراک - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک گفت: همایش بزرگداشت حجت الاسلام رسولی محلاتی 26 بهمن ماه در استان مرکزی برگزار می شود.

آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس برنامه ریزی انجام شده همایش بزرگداشت حجت الاسلام رسولی محلاتی با همکاری دستگاه های اجرایی و نهادهای مذهبی و علمی استان به صورت مجزا در شهرستان های اراک و محلات برگزار می شود.

وی افزود: حجت الاسلام "سید هاشم رسولی محلاتی" از عالمان سرشناس و مورد اعتماد مراجع عظام بوده و تالیفات و خدمات ارزنده ای در حوزه ها، دانشگاه ها و مراکز علمی کشور دارد.
 
امام جمعه اراک افزود: علاوه بر نشستهای علمی که با حضور علمای تراز اول و مسوولان اجرایی کشور برگزار می شود، برپایی نمایشگاهی از تالیفات این عالم گرانقدر و نشستهای صمیمانه با طلاب نیز در نظر گرفته شده است.
 
آیت الله دری نجف آبادی گفت: این شخصیت بزرگ با بیش از یکصد تالیف و اثر علمی، از شاگران امام راحل بوده و خدمات ارزنده وی در خصوص ولایت فقیه باید به جامعه شناسانده شود.
 
حجت الاسلام "سید هاشم رسولی محلاتی"در سال 1348در شهرستان محلات متولد شد و تاریخ تحلیلی اسلام، چهل حدیث، کیفر گناه و آثار عواقب وخیم آن، شرح زیارت امین الله، گلچینینی از سخنان رسول اکرم و معصومین (ع) ودهها تالیف، تحقیق ، ترجمه و تصحیح از آثار وی می باشد.
کد مطلب 1522135

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