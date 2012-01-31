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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۵۹

اجرای سه نمایش عروسکی جشنواره فجر در گرگان

اجرای سه نمایش عروسکی جشنواره فجر در گرگان

گرگان - خبرگزاری مهر: سه نمایش در بخش عروسکی سی امین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در گرگان اجرا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دو اجرای صحنه و یک اجرای خیابانی عصر سه شنبه در شهر گرگان اجرا شد.

نمایشهای "افسانه های نو"، نوشته داوود کیانیان و کارگردانی حسن دادشکر، و "خیمه شب بازی بارگاه سلیم خان" کاری از شهرزاد مبرهن و سیاوش ستاری در تالار فخرالدین اسعد گرگانی به روی صحنه رفتند.

همچنین، نمایش خیابانی " سوارکاران" به نویسندگی و کارگردانی ژان لوک پره ووست از کشور فرانسه، نمایش دیگری بود  مقابل تالار فخرالدین اسعد گرگانی ، اجرا شد.
 
بخش استانی جشنواره تئاتر فجر از روز 5 بهمن ماه در گلستان آغاز شد.
کد مطلب 1522137

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