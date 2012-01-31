فعالیتهای فرهنگی باید با مطالعات فرهنگی انجام شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام رحمت الله اروجی در دیدار با نماینده ولی فقیه در سپاه حضرت قمر بنی هاشم(ع) اظهار داشت: فعالیتهای فرهنگی باید با برنامه و با مطالعه فرهنگی انجام شود.

وی با اشاره به برنامه ریزیهای مناسب برای برگزاری فعالیتهای فرهنگی در این استان، عنوان کرد: برنامه های فرهنگی این استان باید با محتوا و هدف وپشتوانه فکری انجام شود.

سرپرست اداره کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری نقش سازمان تبلیغات اسلامی را پررنگ توصیف کرد و بیان داشت: این سازمان در راستای انجام بهتر فعالیتهای فرهنگی در این استان بیش از پیش اقدام خواهد کرد.