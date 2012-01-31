وحدت محکمی بین شیعه و سنی ایجاد شده است

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ محمد جمالی ظهر دوشنبه در نشست ستاد هفته وحدت شهرستان کنگان اظهار داشت: شیعه و سنی در ایران وحدت محکم و بی‌نظیری با هم دارند. تعامل بین شیعه و سنی گسستنی نیست.

وی ادامه داد: درایت حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در ایجاد یک حس همدلی و صمیمیت بین امت های اسلامی در ایران نقش بسیار مهمی داشته است و این وحدت و همدلی بین شیعه و سنی در ایران به الگویی برای دیگر کشورهای اسلامی تبدیل شده است.

جمالی با اشاره به برگزاری مراسم هفته وحدت در نخل‌تقی ادامه داد: این مراسم در شب 12ربیع‌الاول در این شهر برگزار خواهد شد و شامل برنامه‌های مختلفی است.

وی اضافه کرد: اهالی تسنن و برادران شیعی همواره در کنار هم و تحت فرامین مقام معظم رهبری وحدت خود را حفظ کرده و در کنار هم به صورت یک دل و یک‌دست فرایض دینی و الهی خود را انجام می‌دهند.

امام جمعه شهرستان کنگان نیز در این نشست هفته وحدت را از ابتکارات امام خمینی (ره) دانست و اظهار داشت:‌ این هفته که با ولادت حضرت محمد(ص) و امام جعفر صادق (ع) مصادف است فرصت بسیار مناسبی برای بازخوانی وحدت اسلامی است.

حجت‌الاسلام محمود محمودی با اشاره به اجرای برنامه‌های متنوع در این هفته ادامه داد: باید این میراث گران‌بهای اما راحل را گرامی‌ بداریم و به تمام توان در راستای تحقق اتحاد اسلامی تلاش کنیم.

وی افزود: پس از سرنگونی رژیم شاهنشاهی و تشکیل حکومت اسلامی در ایران، امام خمینی (ره) با نام‌گذاری این هفته به نام هفته وحدت، یک وحدت کامل و جامع را بین شیعه و سنی ایجاد کرد که هر روزه شاهد پیوند محکم تر بین شیعه و سنی هستیم.