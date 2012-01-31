چهار بازیکن با تیم تمرین نکردند/ آخرین وضعیت کریمی، رضایی و زارع

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر چشمه سری در تشریح آخرین وضعیت مصدومان تیم فوتبال پرسپولیس برای دیدار روز پنجشنبه برابر استقلال گفت: علی کریمی مشکل خاصی ندارد، بلکه به دلیل کوفتگی و خستگی و هماهنگی با کادر فنی، استراحت کرد و فردا در تمرین حاضر می شود.

وی ادامه داد: مشکل مازیار زارع به کشیدگی چهار سر ران مربوط می شد. او نسبت به روز قبل خیلی بهتر بود و برای بازی پنجشنبه آماده خواهد شد و ترجیح دادیم برای جلوگیری از بروز آسیب جدید، پا به توپ نشود.

پزشک تیم فوتبال پرسپولیس خاطرنشان کرد: مصدومیت حمیدرضا علی عسگری هم به آسیب دیدگی کنار زانو او مربوط می شود. آنچه ما در تمام موارد در حال جنگ با آن هستیم فاصله کم بین بازی هاست.

وی در ادامه گفت: دغدغه اصلی ما به غلامرضا رضایی مربوط می شود که از ناحیه مچ پا درد دارد. همه اقدامات لازم انجام شده است و حتی او را به اردو هم می بریم تا برنامه های درمانی را دنبال کنیم و هنوز درباره او نمی توان نظر قطعی را اعلام کرد.

پزشک تیم پرسپولیس در پایان درباره وضعیت علیرضا محمد افزود: او کاملا با تیم تمرین کرد اما هنوز نیاز به مراقبت دارد و درباره شرایط او برای بازی روز پنجشنبه تصمیم گیری می شود.