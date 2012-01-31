مقابله نظامی بسیار بعید است/ تحریم تغییری در سیاستهای ما ایجاد نخواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد علی حسینی در گفتگو با روزنامه ایل مانیفستو یکی از روزنامه های سراسری وابسته به جناح چپ ایتالیا در پاسخ به سئوالی درباره تصمیم اتحادیه اروپایی برای اعمال تحریم نفتی ایران و مسدود کردن دارایی های بانک مرکزی ایران تصریح کرد: مهمترین ویژگی تحریم ها در سالهای اخیر، ظهور امریکا بعنوان متمایل ترین کشور برای اعمال تحریم علیه کشورها در راستای سیاست خود است.

وی افزود: آمار نشان میدهد بین سالهای 1922 تا 1996 امریکا 61 تحریم یکجانبه علیه کشورهای جهان اتخاذ کرده و این تحریم ها 35 کشور و مجموعا 42 درصد جمعیت جهان را شامل می شود و تصمیم اتحادیه از دید ما نیز در راستای خواست امریکا با اهداف سیاسی خاص تلقی می شود.

حسینی بیان داشت: سیاست تحریم علیه یک ملت که خواستار دستیابی به حقوق طبیعی و مشروع خود است سیاستی غیرعقلانی و برخلاف ارزشهای انسانی و تمدنی است.ناکارآمدی این سیاست در طول 32 سال گذشته موجب گردیده تا آمریکا و تعدادی از کشورهای اروپایی به دنبال اعمال تحریم هایی باشند که حداکثر فشار و سختی را متوجه ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران کند. لیکن باید دانست تشدید تحریم ها توسط این کشورها افزایش روحیه و تقویت انسجام و وحدت ملی ایران را در صیانت از دستاوردهای علمی و فنی هسته ای بدنبال خواهد داشت و آنان را در ادامه مسیر مصمم تر خواهد ساخت و هیچگونه تغییری در سیاستهای راهبردی ملت ما ایجاد نخواهد کرد.

وی در پاسخ به سئوالی پیرامون تاثیر تحریم نفتی بر ایران و تحریم های بین المللی و به ویژه تحریم بانک مرکزی ایران بر اقتصاد ایران عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تحریم ها تجربه ای سی و دو ساله اندوخته و با خودباوری و اعتماد بنفس ملی این گردنه را نیز با تدبیر و اقتدار پشت سر خواهد گذارد.

حسینی ادامه داد: اولین تاثیر تحریم نفتی را در بازار کشورهای تحریم کننده شاهد هستیم . اینکه اتحادیه اروپا اجراء مصوبه خود را 6 ماه به تعویق می اندازد، نه جهت لطف به مردم ایران است، بلکه نگران آثار و تبعات منفی آن در برخی از کشورهای عضو است. افزایش سفرهایی را که در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا و برخی از کشورهای صادر کننده نفت شاهد هستیم، بیش از همه بیانگر این نگرانی از سوی تحریم کنندگان است.

سفیر ایران در رم اظهار داشت: تحریم ها در برخی موارد مشکلاتی را پدید می آورد، ولی نتوانسته توقفی در مسیر پیشرفت ما بوجود آورد. از سوی دیگر تحریم نفتی می تواند فرصتی برای ایران باشد تا ضمن کاهش وابستگی به نفت، برذخایر خود افزوده و شتاب بیشتری به امر خودکفایی در زمینه های مختلف بدهد.



وی در خصوص تحریم نفتی پس از تهدید ایران مبنی بر بستن تنگه هرمز و تهدیدات امریکا و نیز حمله احتمالی اسرائیل به تاسیسات هسته ای ایران گفت: سناریوهای غیرمنطقی تحریم نفتی ایران مدتها قبل از سوی طراحان آن مورد بررسی قرار گرفته و ارتباطی به موضوعات دیگر نداشته است. احتمال مقابله نظامی را بسیار بعید و ضعیف می دانیم. طرفهایی که نام بردید پس از گذشت سالها، هنوز گرفتار نتایج اقدامات جاه طلبانه نظامی و شکستهای قبلی خود هستند.

سفیر ایران در ایتالیا در پایان درخصوص روابط ایران و ایتالیا عنوان کرد: ما معتقدیم روابط خوب دو کشور که ریشه در تاریخ و تمدن و فرهنگ ایران و ایتالیا دارد، همواره سیر صعودی و روبه رشد خود را حفظ کند. استفاده از فرصتهای بی شمار همکاری بین دو کشور می تواند روابط فیمابین را به الگویی برای سایر اعضاء اتحادیه اروپا تبدیل نماید. از شرایط فعلی که بیشتر از سوی طرفهای ثالث تحمیل شده نیز می توان با حسن تدبیر و درایت و توجه لازم به منافع مشترک دو ملت و رایزنی فعالتر بین مسئولین گذر کرد.