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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۸:۰۳

مجموعه اخبار کوتاه از استان ایلام

مجموعه اخبار کوتاه از استان ایلام

ایلام - خبرگزاری مهر: افتتاح یک پروژه ورزشی در هر 21 روز، بازدید رایگان از موزه‌های استان ایلام در دهه فجر، مشارکت مردم از مهمترین شاخص های توسعه و... از اخبار کوتاه در حوزه های مختلف استان ایلام است.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام گفت: از مهمترین وظایف مجریان انتخابات صیانت از رأی مردم با تکیه بر قانون و قانونگرایی است.

حجت الاسلام صحبت الله رحمانی اظهار داشت:مردم باید به این باور برسند که انتخابات در کمال امنیت و سلامت برگزار می شود.

وی عنوان کرد: مدیران و مجریان انخابات با پرهیز از تحلیل ها و اظهار نظرهای انتخاباتی زمینه برگزاری سالم و پرشور انتخابات را فراهم آورند.

رحمانی تصریح کرد: مردم انقلابی و ولایتمدار استان با حضور و مشارکت حداکثری در انتخابات، دشمنان اسلام و ایران را ناامید و سرافکنده کنند.

آتشکده سیاهگل ایوان بنایی از دوره ساسانی

معاون میراث فرهنگی ایلام گفت: آتشکده سیاهگل ایوان یکی از آثار تاریخی جالب و دیدنی استان ایلام است.

عبدالمالک شنبه‌زاده افزود: سالانه بازدیدکنندگان بسیاری برای مشاهده از آثار تاریخی دوره‌های مختلف به استان ایلام می‌آیند.

وی در ادامه تصریح کرد: آتشکده سیاهگل ایوان در دوره ساسانی بنا شده و یکی از آثاری است که مورد توجه بسیاری از علاقه‌مندان به تاریخ و فرهنگ قرار می‌گیرد.

این مسئول یادآور شد: این بنا به صورت چهارطاقی با پلانی مربع شکل است که در چهارضلع آن یک ورودی قرار دارد.

شنبه‌زاده اظهار داشت: طاق‌های این بنا از نوع جناغی و هلالی و از مصالح همچون سنگ رودخانه‌ای و گچ ساخته شده است.

معاون میراث فرهنگی ایلام گفت: آتشکده سیاهگل ایوان به شماره 2793 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان ایلام انتخاب شد

مجمع انتخاب رئیس هیأت بدنسازی و پرورش اندام استان با حضور فتاحی مدیر کل ورزش و جوانان به عنوان رئیس مجمع و احمد بلاسی دبیر فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام و همچنین اعضای قانونی شامل نمایندگان ورزشکاران، مربیان، اداره آموزش و پرورش استان و نماینده نیر وهای مسلح برگزار شد.

کاندیدهای داوطلب برای ریاست این هیئت پس از ارائه برنامه های خود و رأی گیری، موسی امیدی با کسب 9 رأی از مجموع 16 رأی مأخوذه برای چهار  سال بعنوان رئیس هیأت انتخاب شد.

مشارکت مردم از مهمترین شاخص های توسعه است

استاندارایلام گفت: مشارکت مردم در اجرای برنامه های راهبردی جامعه، از مهمترین شاخص های توسعه در استان و کشوراست.

مجتبی اعلایی در همایش دهیاران استان اظهار داشت: افزایش تولید و آباد شدن روستاها از مهمترین دستاوردهای تغییر رویکردها در مسائل و مبانی روستایی است.

وی عنوان کرد:تغییر نگاه در حوزه های روستایی با توجه به اهمیت روستاها در امر تولید و تعادل جمعیتی در مقایسه با شهرها، ضروری و تأثیرگذار است.

استاندار ایلام در ادامه از شناسایی و بررسی 700 روستای استان بر اساس طرح توازن روستایی خبرداد و گفت: در این طرح روستاهای استان براساس 120 شاخص ویژه شناسایی و بررسی می شوند.

مردم ایران هوشیارانه از دستاوردهای انقلاب دفاع می کنند

استاندار ایلام گفت: مردم ایران آگــاهانه از دستاوردهای انقلاب صیانت و دفاع خواهند کرد.

مجتبی اعلایی اظهار داشت: مجاب کردن مردم برای حضور در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسـلامی وظیفه همه خیرخواهان کشور است.

وی ادامه داد: هر چقدر منطق و عقلانیت در صحنه انتخابات حاکم باشــد در جهت پیشبرد سرنوشت جامعه تاثیر گـــذارتر بوده و جامعه را به سوی تحقق آرمان های نظام مقدس هدایت خواهد کرد.

وی افزود: جمهوری اسـلامی با رأی و خواست مردم به وجود آمده و باید مطابق با خواست مردم حرکت کند.

حذف یک نقطه پرحادثه در مسیر لومار-سرابله

با تلاش راهداران اداره کل راه و ترابری استان ایلام یک پیچ پرحادثه در مسیر لومار-سرابله شهرستان شیروان چرداول حذف شد.

برای حذف این پیچ پرحادثه واقع در کیلومتر 40 سرابله-لومار بیش از15 هزار متر مکعب خاکبرداری انجام شده است.

در ضمن عملیات حذف این پیچ با استفاده از شش دستگاه ماشین آلات و با تلاش 10 نفر راهدار انجام شده است.

بازدید رایگان از موزه‌های استان ایلام در دهه فجر

سرپرست اداره کل میراث‌فرهنگی،صنایع‌دستی وگردشگری استان ایلام گفت : بر اساس مصوبه هیات دولت بازدید از موزه‌های این استان در دهه فجر رایگان است.

علی قاسم‌پور با بیان این مطلب افزود: علاقه‌مندان می‌توانند در دهه فجر به صورت رایگان از موزه‌های این استان بازدید کنند.

وی اظهارداشت: مجموعه موزه‌های استان ایلام تمام روزهای هفته غیر از جمعه‌ها پذیرای بازدیدکنندگان و علاقه‌مندان به تاریخ و میراث فرهنگی کشور و دیار کهن ایلامیان است.

رئیس هیئت بسکتبال استان ایلام انتخاب شد

مجمع انتخاب رئیس هیأت بسکتبال استان ایلام با حضور فتاحی مدیر کل ورزش و جوانان استان ایلام رئیس مجمع و حمید خمجانی دبیر فدراسیون بسکتبال به عنوان نایب رئیس مجمع و اعضای جلسه شامل نمایندگان مربیان ، داوران، ورزشکاران، باشگاهها، روسای هیأتهای بسکتبال شهرستانهای تابعه و نمایندگان اداره آموزش و پرورش استان برگزار شد.

برای تصدی هیئت بسکتبال استا عبدالحمید برنجی و عبدالامیر عزیزیان به عنوان کاندید حضور داشتند.

در پایان از اعضای مجمع رأی گیری به عمل آمد که عبدالحمید برنجی با کسب 11 رأی از مجموع 17 رأی برای 4 سال بعنوان رئیس هیئت بسکتبال استان ایلام انتخاب شد.

اداره کل ورزش و جوانان هر 21 روز یک پروژه ورزشی را افتتاح کرد

مدیرکل ورزش وجوانان استان ایلام گفت: این اداره کل طی سال جاری هر 21 روز یک پروژه ورزشی را افتتاح کرد.

فرزاد فتاحی اظهار داشت: این مهم با برنامه‌ریزی‌های انجام شده توسط مسئولان این دستگاه اجرایی محقق شده است.

وی ادامه داد: اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام تا پایان سال برنامه‌های مختلفی در زمینه افتتاح و احداث پروژه‌های ورزشی به عنوان یک اولویت در دستور کار دارد.

فتاحی اضافه کرد: ظرفیت استان ایلام در برپایی مسابقات کشوری، بین‌المللی و آسیایی مطلوب است و در این راستا نیز کوشش شده است.
فتاحی تصریح کرد: استان ایلام دارای سالن برپایی مسابقات و در همه شهرستان‌های استان ایلام بوده و در کنار سالن‌های ورزشی نیز مربیان قدری وجود دارند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان ایلام گفت: استان ایلام دارای چهره‌های مختلف ورزشی در رشته‌های مختلف از جمله بدنسازی و پرورش اندام است.

کد مطلب 1522142

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