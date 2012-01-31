مجموعه اخبار کوتاه از استان ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام گفت: از مهمترین وظایف مجریان انتخابات صیانت از رأی مردم با تکیه بر قانون و قانونگرایی است .

حجت الاسلام صحبت الله رحمانی اظهار داشت:مردم باید به این باور برسند که انتخابات در کمال امنیت و سلامت برگزار می شود .

وی عنوان کرد: مدیران و مجریان انخابات با پرهیز از تحلیل ها و اظهار نظرهای انتخاباتی زمینه برگزاری سالم و پرشور انتخابات را فراهم آورند .

رحمانی تصریح کرد: مردم انقلابی و ولایتمدار استان با حضور و مشارکت حداکثری در انتخابات، دشمنان اسلام و ایران را ناامید و سرافکنده کنند .

آتشکده سیاهگل ایوان بنایی از دوره ساسانی

معاون میراث فرهنگی ایلام گفت: آتشکده سیاهگل ایوان یکی از آثار تاریخی جالب و دیدنی استان ایلام است .



عبدالمالک شنبه‌زاده افزود: سالانه بازدیدکنندگان بسیاری برای مشاهده از آثار تاریخی دوره‌های مختلف به استان ایلام می‌آیند .



وی در ادامه تصریح کرد: آتشکده سیاهگل ایوان در دوره ساسانی بنا شده و یکی از آثاری است که مورد توجه بسیاری از علاقه‌مندان به تاریخ و فرهنگ قرار می‌گیرد .



این مسئول یادآور شد: این بنا به صورت چهارطاقی با پلانی مربع شکل است که در چهارضلع آن یک ورودی قرار دارد .



شنبه‌زاده اظهار داشت: طاق‌های این بنا از نوع جناغی و هلالی و از مصالح همچون سنگ رودخانه‌ای و گچ ساخته شده است .



معاون میراث فرهنگی ایلام گفت: آتشکده سیاهگل ایوان به شماره 2793 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است .

رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان ایلام انتخاب شد

مجمع انتخاب رئیس هیأت بدنسازی و پرورش اندام استان با حضور فتاحی مدیر کل ورزش و جوانان به عنوان رئیس مجمع و احمد بلاسی دبیر فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام و همچنین اعضای قانونی شامل نمایندگان ورزشکاران، مربیان، اداره آموزش و پرورش استان و نماینده نیر وهای مسلح برگزار شد .

کاندیدهای داوطلب برای ریاست این هیئت پس از ارائه برنامه های خود و رأی گیری، موسی امیدی با کسب 9 رأی از مجموع 16 رأی مأخوذه برای چهار سال بعنوان رئیس هیأت انتخاب شد .

مشارکت مردم از مهمترین شاخص های توسعه است

استاندارایلام گفت: مشارکت مردم در اجرای برنامه های راهبردی جامعه، از مهمترین شاخص های توسعه در استان و کشوراست .

مجتبی اعلایی در همایش دهیاران استان اظهار داشت: افزایش تولید و آباد شدن روستاها از مهمترین دستاوردهای تغییر رویکردها در مسائل و مبانی روستایی است .

وی عنوان کرد:تغییر نگاه در حوزه های روستایی با توجه به اهمیت روستاها در امر تولید و تعادل جمعیتی در مقایسه با شهرها، ضروری و تأثیرگذار است .

استاندار ایلام در ادامه از شناسایی و بررسی 700 روستای استان بر اساس طرح توازن روستایی خبرداد و گفت: در این طرح روستاهای استان براساس 120 شاخص ویژه شناسایی و بررسی می شوند .

مردم ایران هوشیارانه از دستاوردهای انقلاب دفاع می کنند

استاندار ایلام گفت: مردم ایران آگــاهانه از دستاوردهای انقلاب صیانت و دفاع خواهند کرد .

مجتبی اعلایی اظهار داشت: مجاب کردن مردم برای حضور در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسـلامی وظیفه همه خیرخواهان کشور است .

وی ادامه داد: هر چقدر منطق و عقلانیت در صحنه انتخابات حاکم باشــد در جهت پیشبرد سرنوشت جامعه تاثیر گـــذارتر بوده و جامعه را به سوی تحقق آرمان های نظام مقدس هدایت خواهد کرد .

وی افزود: جمهوری اسـلامی با رأی و خواست مردم به وجود آمده و باید مطابق با خواست مردم حرکت کند .

حذف یک نقطه پرحادثه در مسیر لومار-سرابله

با تلاش راهداران اداره کل راه و ترابری استان ایلام یک پیچ پرحادثه در مسیر لومار-سرابله شهرستان شیروان چرداول حذف شد .

برای حذف این پیچ پرحادثه واقع در کیلومتر 40 سرابله-لومار بیش از15 هزار متر مکعب خاکبرداری انجام شده است .

در ضمن عملیات حذف این پیچ با استفاده از شش دستگاه ماشین آلات و با تلاش 10 نفر راهدار انجام شده است .

بازدید رایگان از موزه‌های استان ایلام در دهه فجر

سرپرست اداره کل میراث‌فرهنگی،صنایع‌دستی وگردشگری استان ایلام گفت : بر اساس مصوبه هیات دولت بازدید از موزه‌های این استان در دهه فجر رایگان است .



علی قاسم‌پور با بیان این مطلب افزود: علاقه‌مندان می‌توانند در دهه فجر به صورت رایگان از موزه‌های این استان بازدید کنند .



وی اظهارداشت: مجموعه موزه‌های استان ایلام تمام روزهای هفته غیر از جمعه‌ها پذیرای بازدیدکنندگان و علاقه‌مندان به تاریخ و میراث فرهنگی کشور و دیار کهن ایلامیان است .

رئیس هیئت بسکتبال استان ایلام انتخاب شد

مجمع انتخاب رئیس هیأت بسکتبال استان ایلام با حضور فتاحی مدیر کل ورزش و جوانان استان ایلام رئیس مجمع و حمید خمجانی دبیر فدراسیون بسکتبال به عنوان نایب رئیس مجمع و اعضای جلسه شامل نمایندگان مربیان ، داوران، ورزشکاران، باشگاهها، روسای هیأتهای بسکتبال شهرستانهای تابعه و نمایندگان اداره آموزش و پرورش استان برگزار شد .

برای تصدی هیئت بسکتبال استا عبدالحمید برنجی و عبدالامیر عزیزیان به عنوان کاندید حضور داشتند .

در پایان از اعضای مجمع رأی گیری به عمل آمد که عبدالحمید برنجی با کسب 11 رأی از مجموع 17 رأی برای 4 سال بعنوان رئیس هیئت بسکتبال استان ایلام انتخاب شد .

اداره کل ورزش و جوانان هر 21 روز یک پروژه ورزشی را افتتاح کرد

مدیرکل ورزش وجوانان استان ایلام گفت: این اداره کل طی سال جاری هر 21 روز یک پروژه ورزشی را افتتاح کرد .

فرزاد فتاحی اظهار داشت: این مهم با برنامه‌ریزی‌های انجام شده توسط مسئولان این دستگاه اجرایی محقق شده است .

وی ادامه داد: اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام تا پایان سال برنامه‌های مختلفی در زمینه افتتاح و احداث پروژه‌های ورزشی به عنوان یک اولویت در دستور کار دارد .

فتاحی اضافه کرد: ظرفیت استان ایلام در برپایی مسابقات کشوری، بین‌المللی و آسیایی مطلوب است و در این راستا نیز کوشش شده است .

فتاحی تصریح کرد: استان ایلام دارای سالن برپایی مسابقات و در همه شهرستان‌های استان ایلام بوده و در کنار سالن‌های ورزشی نیز مربیان قدری وجود دارند .