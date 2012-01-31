مجموعه اخبار کوتاه از استان ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام گفت: از مهمترین وظایف مجریان انتخابات صیانت از رأی مردم با تکیه بر قانون و قانونگرایی است.
حجت الاسلام صحبت الله رحمانی اظهار داشت:مردم باید به این باور برسند که انتخابات در کمال امنیت و سلامت برگزار می شود.
وی عنوان کرد: مدیران و مجریان انخابات با پرهیز از تحلیل ها و اظهار نظرهای انتخاباتی زمینه برگزاری سالم و پرشور انتخابات را فراهم آورند.
رحمانی تصریح کرد: مردم انقلابی و ولایتمدار استان با حضور و مشارکت حداکثری در انتخابات، دشمنان اسلام و ایران را ناامید و سرافکنده کنند.
آتشکده سیاهگل ایوان بنایی از دوره ساسانی
معاون میراث فرهنگی ایلام گفت: آتشکده سیاهگل ایوان یکی از آثار تاریخی جالب و دیدنی استان ایلام است.
عبدالمالک شنبهزاده افزود: سالانه بازدیدکنندگان بسیاری برای مشاهده از آثار تاریخی دورههای مختلف به استان ایلام میآیند.
وی در ادامه تصریح کرد: آتشکده سیاهگل ایوان در دوره ساسانی بنا شده و یکی از آثاری است که مورد توجه بسیاری از علاقهمندان به تاریخ و فرهنگ قرار میگیرد.
این مسئول یادآور شد: این بنا به صورت چهارطاقی با پلانی مربع شکل است که در چهارضلع آن یک ورودی قرار دارد.
شنبهزاده اظهار داشت: طاقهای این بنا از نوع جناغی و هلالی و از مصالح همچون سنگ رودخانهای و گچ ساخته شده است.
معاون میراث فرهنگی ایلام گفت: آتشکده سیاهگل ایوان به شماره 2793 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.
رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان ایلام انتخاب شد
مجمع انتخاب رئیس هیأت بدنسازی و پرورش اندام استان با حضور فتاحی مدیر کل ورزش و جوانان به عنوان رئیس مجمع و احمد بلاسی دبیر فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام و همچنین اعضای قانونی شامل نمایندگان ورزشکاران، مربیان، اداره آموزش و پرورش استان و نماینده نیر وهای مسلح برگزار شد.
کاندیدهای داوطلب برای ریاست این هیئت پس از ارائه برنامه های خود و رأی گیری، موسی امیدی با کسب 9 رأی از مجموع 16 رأی مأخوذه برای چهار سال بعنوان رئیس هیأت انتخاب شد.
مشارکت مردم از مهمترین شاخص های توسعه است
استاندارایلام گفت: مشارکت مردم در اجرای برنامه های راهبردی جامعه، از مهمترین شاخص های توسعه در استان و کشوراست.
مجتبی اعلایی در همایش دهیاران استان اظهار داشت: افزایش تولید و آباد شدن روستاها از مهمترین دستاوردهای تغییر رویکردها در مسائل و مبانی روستایی است.
وی عنوان کرد:تغییر نگاه در حوزه های روستایی با توجه به اهمیت روستاها در امر تولید و تعادل جمعیتی در مقایسه با شهرها، ضروری و تأثیرگذار است.
استاندار ایلام در ادامه از شناسایی و بررسی 700 روستای استان بر اساس طرح توازن روستایی خبرداد و گفت: در این طرح روستاهای استان براساس 120 شاخص ویژه شناسایی و بررسی می شوند.
مردم ایران هوشیارانه از دستاوردهای انقلاب دفاع می کنند
استاندار ایلام گفت: مردم ایران آگــاهانه از دستاوردهای انقلاب صیانت و دفاع خواهند کرد.
مجتبی اعلایی اظهار داشت: مجاب کردن مردم برای حضور در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسـلامی وظیفه همه خیرخواهان کشور است.
وی ادامه داد: هر چقدر منطق و عقلانیت در صحنه انتخابات حاکم باشــد در جهت پیشبرد سرنوشت جامعه تاثیر گـــذارتر بوده و جامعه را به سوی تحقق آرمان های نظام مقدس هدایت خواهد کرد.
وی افزود: جمهوری اسـلامی با رأی و خواست مردم به وجود آمده و باید مطابق با خواست مردم حرکت کند.
حذف یک نقطه پرحادثه در مسیر لومار-سرابله
با تلاش راهداران اداره کل راه و ترابری استان ایلام یک پیچ پرحادثه در مسیر لومار-سرابله شهرستان شیروان چرداول حذف شد.
برای حذف این پیچ پرحادثه واقع در کیلومتر 40 سرابله-لومار بیش از15 هزار متر مکعب خاکبرداری انجام شده است.
در ضمن عملیات حذف این پیچ با استفاده از شش دستگاه ماشین آلات و با تلاش 10 نفر راهدار انجام شده است.
بازدید رایگان از موزههای استان ایلام در دهه فجر
سرپرست اداره کل میراثفرهنگی،صنایعدستی وگردشگری استان ایلام گفت : بر اساس مصوبه هیات دولت بازدید از موزههای این استان در دهه فجر رایگان است.
علی قاسمپور با بیان این مطلب افزود: علاقهمندان میتوانند در دهه فجر به صورت رایگان از موزههای این استان بازدید کنند.
وی اظهارداشت: مجموعه موزههای استان ایلام تمام روزهای هفته غیر از جمعهها پذیرای بازدیدکنندگان و علاقهمندان به تاریخ و میراث فرهنگی کشور و دیار کهن ایلامیان است.
رئیس هیئت بسکتبال استان ایلام انتخاب شد
مجمع انتخاب رئیس هیأت بسکتبال استان ایلام با حضور فتاحی مدیر کل ورزش و جوانان استان ایلام رئیس مجمع و حمید خمجانی دبیر فدراسیون بسکتبال به عنوان نایب رئیس مجمع و اعضای جلسه شامل نمایندگان مربیان ، داوران، ورزشکاران، باشگاهها، روسای هیأتهای بسکتبال شهرستانهای تابعه و نمایندگان اداره آموزش و پرورش استان برگزار شد.
برای تصدی هیئت بسکتبال استا عبدالحمید برنجی و عبدالامیر عزیزیان به عنوان کاندید حضور داشتند.
در پایان از اعضای مجمع رأی گیری به عمل آمد که عبدالحمید برنجی با کسب 11 رأی از مجموع 17 رأی برای 4 سال بعنوان رئیس هیئت بسکتبال استان ایلام انتخاب شد.
اداره کل ورزش و جوانان هر 21 روز یک پروژه ورزشی را افتتاح کرد
مدیرکل ورزش وجوانان استان ایلام گفت: این اداره کل طی سال جاری هر 21 روز یک پروژه ورزشی را افتتاح کرد.
فرزاد فتاحی اظهار داشت: این مهم با برنامهریزیهای انجام شده توسط مسئولان این دستگاه اجرایی محقق شده است.
وی ادامه داد: اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام تا پایان سال برنامههای مختلفی در زمینه افتتاح و احداث پروژههای ورزشی به عنوان یک اولویت در دستور کار دارد.
فتاحی اضافه کرد: ظرفیت استان ایلام در برپایی مسابقات کشوری، بینالمللی و آسیایی مطلوب است و در این راستا نیز کوشش شده است.
فتاحی تصریح کرد: استان ایلام دارای سالن برپایی مسابقات و در همه شهرستانهای استان ایلام بوده و در کنار سالنهای ورزشی نیز مربیان قدری وجود دارند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان ایلام گفت: استان ایلام دارای چهرههای مختلف ورزشی در رشتههای مختلف از جمله بدنسازی و پرورش اندام است.
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