انقلاب اسلامی هویت فراملی و فرامذهبی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا اعرافی ظهر سه شنبه در دیدار با شرکت کنندگان در همایش دانش آموختگان جامعه المصطفی که از 53 کشور جهان در قم حضور دارند اضافه کرد: خدمت در عرصة نشر آرمان‌های بزرگ اسلام و اندیشه‌های امام(ره) به جهانیان را افتخاری برای خود می‌دانیم.



وی افزود: انقلاب اسلامی ایران، رهبری امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی)، شهدا و علما و بزرگان راه را برای پیشرفت اسلام در سراسر جهان گشودند.



عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، با اشاره به میلاد پیامبر اسلام(ص)، با مطرح کردن این که چگونه اسلام در مدت کمتر از ربع قرن، در جهان حاکمت معنوی و فکری پیدا کرد و افزون بر جزیره‌العرب، پیام اسلام به سراسر جهان منتشر شد، گفت:‌ حضرت رسول اکرم(ص) بدون در اختیار داشتن وسائل تبلیغاتی و رسانه‌های جمعی و با وجود دشمنی‌ها، توانستند مشعل اسلام را در تمام جهان نورانی و روشن کنند.



دلایل گسترش سریع اسلام



وی در تبیین دلایل توسعه سریع اسلام در مدتی کوتاه، اظهار داشت: محتوای غنی قرآنی، راز اصلی مؤثر در نشر اسلام بود. مکتب و آیین جدیدی که پیامبر اسلام(ص) آوردند، سرمایه بی‌پایان و ذخایر عقلی و معرفتی برای بشر داشت که نو و جذاب بود و قلب‌ها را تسخیر کرد و عقل‌ها را تحت‌الشعاع قرار ‌داد.



حجت الاسلام اعرافی افزود: معارف ظریف و زیبایی که در قرآن و کلام پیامبر(ص) وجود داشت، معارف فوق بشری بود که انسان‌ها را جذب می‌کرد.



رئیس جامعه المصطفی تاکید کرد: امروزه نیز طلاب و فضلای حوزه برای موفقیت در عرصه نشر آموزه‌های مکتب اهل‌بیت(علیهم السلام) باید به این روش‌ها روی آورند.



وی ادامه داد: ما از ذخایر بزرگ فکری، ‌فلسفی، الهی، حدیثی و تفسیری برخورداریم که باید آن را به گوش جهانیان برسانیم.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به سالروز انقلاب اسلامی ایران، به تبیین برخی ویژگی‌های انقلاب پرداخت و گفت: انقلاب اسلامی ایران، علمی و حوزوی است. نیم قرن پیش، در قم، ‌امام(ره) در غربت‌ها و مظلومیت‌ها قد برافراشتند و پیامی جدید به بشر و ملل مختلف ارائه کردند.



حجت الاسلام اعرافی با بیان این که انقلاب اسلامی ایران، تنها متعلق به ایران نیست، اضافه کرد: در ایران، نهضت‌های گوناگونی از جمله نهضت‌ تنباکو، مشروطه، ملی شدن صنعت نفت و... رخ داده است؛‌ با این حال، انقلاب اسلامی ایران،‌ بیش از این که ریشه در آن نهضت‌ها داشته باشد،‌ ریشه در حوزه، غدیر و عاشورا داشت.



انقلاب اسلامی تحول در جهان ایجاد کرده است



وی افزود:‌ درست است که ایران باید به دلیل این که حامی این انقلاب الهی است، به خود افتخار کند،‌ ولی پیش از آن باید بداند که ماهیت و هویت آن، از حوزه و علمای دینی به وجود آمده است و توانست تحولاتی عظیم در جهان ایجاد کند.



اعرافی، با بیان این که انقلاب اسلامی ایران برآمده از تجربه ممتد تاریخی حوزه‌های ما در نجف و بلاد دیگر است، گفت: انقلاب اسلامی ایران، نه تنها هویتی فراملی دارد، که دارای ماهیتی فرامذهبی است که می‌تواند برای تمام آزادی‌خواهان و عدالت‌خواهان در سراسر جهان الگو باشد.



وی ویژگی دیگر انقلاب اسلامی ایران را تمدنی بودن آن معرفی کرد و با بیان این که انقلاب اسلامی ایران ریشه در اسلام دارد، تاکید کرد: اسلام پایه‌گذار تمدن جدیدی بود، ‌نه آیین خاصی در گوشه دنیا. معنای تمدنی بودن اسلام این است که اسلام افکار و اندیشه‌هایی دارد که در تمامی ساحت‌های مادی، معنوی و... دارای پیام است.

