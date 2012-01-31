به گزارش خبرنگار مهر، مسعود محمدیان در جلسه ستاد دهه فجر با اشاره به اینکه با اجرای این پروژهها، 6 هزار و 187 خانوار روستایی از مزایای این طرحها در مناطق مختلف استان بهرهمند خواهند شد، گفت: برای بهرهبرداری از این پروژهها، 323 میلیارد و 579 میلیون و 940 هزار ریال هزینه شده است که از این میزان 88 میلیارد و 330 میلیون و 940 هزار ریال اعتبارات دولتی، 81 میلیارد و 99 میلیون ریال تسهیلات بانکی همچنین 154 میلیارد و 150 میلیون ریال توسط بخش خصوصی برای اجرای این پروژهها هزینه شده است.
وی همچنین از بهرهبرداری چند پروژه شاخص در این ایام خبر داد و افزود: افتتاح 36 کیلومتر کانالهای فرعی درجه 3 و 4 پایاب سد علویان در بناب، کارخانه خوراک آبزیان نخستین و تنها کارخانه تخصصی تولید خوراک و مکمل آبزیان در شمال غرب کشور در شهرک شهید سلیمی آذرشهر، مرغ مادر بومی تعاونی 26 بهعنوان نخستین و بزرگترین واحد مجاز کشوری در خاصبان اسکو، شرکت خوراک دام و طیور در ناحیه صنعتی ملکان، ایستگاه هواشناسی کشاورزی و آزمایشگاه سلامت بذر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی در خسروشهر همچنین پیشرفته ترین گلخانه تحقیقاتی کشور در تبریز از مهمترین طرحهای بخش کشاورزی است که در این ایام به بهرهبرداری خواهند رسید.
محمدیان با بیان اینکه از 124 پروژه آماده بهره برداری 73 طرح مربوط به دام و طیور با اعتبار 67 میلیارد و 411 میلیون ریال، با اشتغالزایی 169 نفر، 33 طرح در حوزه آب و خاک با اعتبار 74 میلیارد و 381 میلیون و 940 هزار ریال با اشتغالزایی 817 نفر و بهرهمندی 6 هزار و 183 خانوار روستایی از مزایای این طرحها هستند، گفت: 7 پروژه در حوزه باغبانی با اعتبار 35 میلیارد و 681 میلیون ریال با اشتغالزایی 55 نفر، سه پروژه در حوزه صنایع کشاورزی و تبدیلی با اعتبار 101 میلیارد ریال با اشتغالزایی 19 نفر، ذو پروژه در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری با اعتبار 9 میلیارد و 786 میلیون ریال با اشتغالزایی 50 نفر، دو پروژه مربوط به شیلات با اعتبار 24 میلیارد و 500 میلیون ریال با اشتغالزایی 30 نفر،چهار پروژه تحقیقاتی و آموزشی با اعتبار 6 میلیارد و 120 میلیون ریال و همچنین یک پروژه مکانیزاسیون با اعتبار 4 میلیارد و 700 میلیون ریال از دیگر طرحهای بخش کشاورزی هستند که به بهرهبرداری خواهند رسید.
وی همچنین به کلنگزنی دو پروژه بزرگ گاوداری شیری و پرورش بز داشتی در ایام دهه فجر انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: طرح گاوداری شیری با ظرفیت 2 هزار و 500 راس به همراه زراعت کشت علوفه در 297 هکتار از اراضی ملی شهرستان سراب همچنین طرح پرورش بز داشتیسانن و آلپاین با ظرفیت 10 هزار راس در 34 هکتار از اراضی ملی بستانآباد هستند که در این ایام کلنگ آغاز به کار این پروژهها زده خواهد شد.
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