کاربران اینترنتی مراقب جعل هویت خود باشند

سرهنگ ایرج محمدخانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یکی از مهمترین موضوعاتی که کاربران را تهدید می کند، مسئله جعل هویت بوده به خصوص در زمانی که کاربر در زمینه ای جزو افراد سرشناس و شناخته شده باشد.

وی اظهارداشت: در صورتی که در حیطه کسب و کار یا حوزه اجتماعی خود، فرد سرشناسی هستید، ممکن است افراد دیگری با سوء استفاده از محتواها و اطلاعاتی که به صورت عمومی به اشتراک گذاشته اید، با نام و هویت جعلی و با راه اندازی صفحات مشابه، دست به اخاذی، کلاهبرداری و سایر اقدامات مجرمانه دست زنند، از این رو هوشیاری در حفظ اطلاعات و محتواهای خصوصی کاملا اهمیت دارد.

رئیس پلیس فتا گیلان همچنین با اشاره به اینکه اسرار ملی و سازمانی را افشاء نکنید، گفت: سازمانها، شرکت یا موسسه ای که در آن کار می کنید، به یقین اطلاعاتی را در اختیار می گذارند که انتظار دارند آنها را به صورت محرمانه نزد خود نگه دارید.

وی افزود: برخی از شبکه های اجتماعی نیز طوری طراحی شده اند که ناخواسته افراد را به ورطه جاسوسی می کشانند، برای مثال برخی شبکه های اجتماعی مبتنی بر جانمایی، که افراد نام و نشان خیابانها، اماکن و مراکز مهم و حساس را به اشتراک می گذارند، عملا کارکرد جاسوسی دارند و به راحتی این امکان را به دشمن می دهند که به اطلاعات مکانی مراکز مهم و حساس و حیاتی بدون کمترین زحمتی دسترسی داشته باشند.

محمد خانی با بیان اینکه مراقب کرمهای رایانه ای و تروجانها باشید، اظهارداشت: برخی از خدمات شبکه های اجتماعی مثل اپلیکیشن ها در دل خود، کرمهای رایانه ای و تروجانها را انتشار می دهند، بنابراین در فضای شبکه های اجتماعی به هر خدمتی که از سوی کاربران دیگر به شما پیشنهاد می شود، اعتماد نکنید.

وی در ادامه بر لزوم مطالعه توافقنامه محرمانگی اطلاعات تاکید کرد و افزود: با مطالعه توافقنامه سیاستهای محرمانگی، متوجه خواهید شد که کدام دسته از اطلاعات که در شبکه های اجتماعی به اشتراک می گذارید، ممکن است در معرض خطر قرار گیرد، این کار کمک خواهد کرد تا با دقت بیشتری از این شبکه ها استفاده کنید.

رئیس پلیس فتا گیلان با اشاره به اینکه به هر ناشناسی اعتماد نکنید، گفت: فضای شبکه های اجتماعی مملو از کاربرانی است که با هویت جعلی و برای مقاصد خاص مثل کلاهبرداری، اشاعه مسائل ضد اخلاقی و سایر اقدامات غیرقانونی و مجرمانه نسبت به ارتباط گیری با کاربران اقدام می کنند.

وی افزود: از پذیرفتن افرادی که با هویت، تصاویر و طرح مطالب اغوا کننده سعی در ارتباط گیری و افزودن نام شما به لیست دوستان یا علاقمندان صفحه خود هستند، اجتناب کنید.

محمد خانی، تنظیمات حریم خصوصی را امری ضروری دانست و یادآورشد: تمامی شبکه های اجتماعی، ابزارهایی را در اختیار می گذارند که نسبت به تنظیم حوزه حریم خصوصی خود اقدام کنید.

وی تصریح کرد: با استفاده از این ابزارها می توان با خیال راحت نسبت به اشتراک گذاری اطلاعات با دوستان اقدام و دسترسی دیگران را محدود کرد.