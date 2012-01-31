صبای قم برای مدعی ماندن مس سرچشمه را شکست می دهد

محمدرضا کشوری‌فرد در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر توانمندی تیم صبا در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال،‌ اظهار داشت: مسابقات این فصل لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در حالی پنجشنبه این هفته با دیدار صبای قم برابر مس سرچشمه پیگیری می‌شود که ادامه بازی‌ها برای ما از حساسیت و اهمیت بسیار بالایی برخوردار خواهد بود.



وی ادامه داد: با توجه به اینکه قرار است این بازی در ورزشگاه یادگار امام شهر قم برگزار شود، تیم ما با انگیزه بسیار بالایی که از حمایت‌های تماشاگران و تمرینات بسیار خوب چند هفته اخیر به دست خواهد آورد، با شرایطی مطلوب به میدان می‌رود.



سرپرست تیم فوتبال صبای قم، یادآور شد: پیروزی در هفته بیست و چهارم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال روحیه بسیار خوبی به اعضای تیم خواهد داد و تک تک نفرات ما با امید به کسب نتیجه‌ای مطلوب، خود را آماده دیدار حساس با مس سرچشمه خواهند کرد.



وی با ابراز رضایت از بازی تیم صبای قم در هفته‌های اخیر دور برگشت مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، بیان داشت: موفقیت در ادامه دیدارهای مسابقات لیگ سیزدهم برای ما و هواداران ما از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است تا صبای قم خود را به جمع مدعیان کسب سهمیه لیگ قهرمانان حفظ کند.



کشوری‌فرد اضافه کرد: در حال حاضر چهار تیم در رقابت‌های این فصل لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور سعی در کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر دارند اما تصور می‌کنم پیروزی در دیدار با مس سرچشمه و بازی های باقی مانده لیگ برتر برای ما فرصت خوبی برای قرار گرفتن در یکی از رده های بالای لیگ است.



وی عنوان داشت: بازیکنان تیم فوتبال صبای قم در مسابقه خود برابر تیم مس سرچشمه در حالی به میدان خواهند رفت که تلاش ما این است که بتوانیم از این دیدار به عنوان پلی برای فرار از سه تیم بالاتر از خود یعنی استقلال، سپاهان و تراکتور سازی و پیروزی قدرتمندانه صبا استفاده کنیم.



تیم فوتبال صبای قم در هفته ششم از دور برگشت مسابقات یازدهمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور در دیداری خارج از خانه در ورزشگاه تختی انزلی میهمان تیم فوتبال ملوان این شهر بود که با یک گل تن به شکست داد و پنجمین باخت این فصل را پذیرا شد.



گفتنی است: شاگردان عبدالله ویسی در تیم فوتبال صبای قم چهارمین تیم جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور، بعد از مسابقه با ملوان انزلی، از ساعت 15:30 دقیقه عصر پنجشنبه این هفته سیزدهم بهمن ماه در دیداری خانگی از هفته بیست و چهارم لیگ یازدهم از تیم رده هجدهم و پایانی جدول رده بندی یعنی مس سرچشمه کرمان پذیرایی می کنند.

