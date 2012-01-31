افتتاح 6 طرح عمرانی در منطقه اقتصادی خانگیران/ رونمایی از سرود درگز

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار سرخس گفت: شش طرح مهم عمرانی در منطقه خانگیران که اعتبار 644 میلیون ریالی موردنیاز آن از محل اعتبارات ملی تامین شده در دهه فجر به بهره برداری می رسد.

علیرضا بوستانی افزود: علاوه بر طرح های مذکور، 48 پروژه دیگر با همکاری 20 نهاد و دستگاه اجرایی در این مدت کلنگ زنی و یا افتتاح خواهد شد.

وی با اشاره به افتتاح و کلنگ زنی هفت پروژه احداث شبکه تامین برق در مناطق روستایی و شهری شهرستان ابراز امیدواری کرد: با تامین برق مسکن مهر شهرهای سرخس و مزداوند روند تکمیل و واگذاری این واحدها سرعت یابد.

فرماندار سرخس توجه به حوزه منابع طبیعی را از اولویت های عمرانی شهرستان یاد و اضافه کرد: کلنگ زنی بند خاکی بزنگان با اختصاص اعتباری بالغ بر 640 میلیون ریال از جمله طرح های سرخس در این حوزه است.

وی از افتتاح 10 کیلومتر از قطعه پنج محور مشهد سرخس در دهه فجر خبر داد و عنوان کرد: برای احداث این فاز، 30 میلیارد ریال از محل بودجه ملی، اعتبار هزینه شده است.

رونمایی از سرود شهرستان درگز در دهه فجر

فرماندار درگز از رونمایی سرود این شهرستان همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی خبر داد.

اسفندیار جلایر افزود: توجه به سابقه فرهنگی، مشاهیر و توانمندی های شهرستان در حوزه های گوناگون از جمله ویژگی های لحاظ شده در طراحی سرود و موسیقی این اثر فرهنگی بوده است.

وی با اشاره به اجرای 100 برنامه در طول دهه فجر افزود: افتتاح نمایشگاه عفاف و حجاب، برگزاری طرح های وفاق، بینات، جشن های وحدت، مسابقات کتابخوانی و همایش مهارت های زندگی از جمله برنامه های پیش بینی شده است.

فرماندار درگز با اشاره به کلنگ زنی سه طرح عمرانی اضافه کرد: بهره برداری از پنچ پروژه آبرسانی روستایی، خانه بهداشت، مرکز اورژانس 115، پایگاه های بسیج، هنرستان، آزمایشگاه پزشکی و خانه عالم موضوع پروژه های عمرانی است که در ایام مذکور افتتاح خواهد شد.

وی ضمن دعوت از آحاد مردم و مسوولان شهرستان برای شرکت در نماز جمعه 14 و 21 بهمن ماه، تصریح کرد: برگزاری هرچه باشکوه تر راهپیمایی 22 بهمن، با توجه به شرایط حساس کنونی و الگوپذیری کشورهای منطقه از انقلاب اسلامی و فشارهای سیاسی اقتصادی مستکبران علیه ملت ایران ضروری است.

اجرای 59 برنامه عمرانی و فرهنگی به مناسبت دهه فجر در شهرستان کلات

محمدرضا قره خانی در مورد برنامه های اولین روز این دهه گفت: نواختن زنگ انقلاب در سالگرد ورود امام خمینی(ره) به کشور، آغاز مسابقات ورزشی در رشته های مختلف و اجرای رژه موتوری از جمله این برنامه هاست.

وی از آغاز عملیات احداث طرح تامین برق مسکن مهر فرهنگیان شهرستان خبر داد و افزود: غبارروبی مزار شهدا در سطح شهرها و روستاهای کلات در دومین روز این هفته برگزار خواهد شد.

فرماندار کلات از آغاز طرح اصلاح و توسعه شبکه آب شرب شهر زواین و نیز آبرسانی به روستای محمدآباد در این دهه خبر داد.

به گفته قره خانی فاز سه طرح آبرسانی به روستاهای رباط، احمدآباد، لاین، حاجی آباد و اسدآباد در ششمین روز دهه فجر انقلاب اسلامی افتتاح خواهد شد.

وی اضافه کرد: مراسم جشن گلریزان ویژه مزدوجین تحت پوشش کمیته امداد در کنار افتتاح و کلنگ زنی طرح های عمرانی برای پنج روستا از برنامه های هفتمین روز این دهه است.

قره خانی با اشاره به بهره برداری از سایت BTSروستای چنار بیان کرد: کلنگ زنی مجتمع گردشگری شکوه هزار مسجد، برگزاری یادواره شهدای شهر کلات در کنار هفت برنامه عمرانی و فرهنگی دیگر در 19 و 20 بهمن ماه برگزار خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد: حضور پرشور مردم در نماز جمه 21 بهمن و نیز راهپیمایی 22 بهمن پاسخ دندان شکنی به یاوه گویی های دشمنان و تحریم های اخیر آنان علیه ملت ایران باشد.

همایش دختران نخبه دانش آموز در مه ولات برگزار می شود

فرماندار مه ولات از برگزاری همایش دختران نخبه دانش آموز شهرستان در این ایام خبر داد و اظهار داشت: برگزاری یادواره شهدای دانش آموز و برپایی نمایشگاه سازه های دانش آموزی از جمله برنامه هایی است که با همکاری اداره آموزش و پرورش شهرستان اجرا خواهد شد.

علی حاجی عرب گفت: ارائه دستاوردهای نظام در قالب برنامه های دهه فجر، تقویت اعتماد به نفس ملی را موجب می شود.

وی با اشاره به اجرای 100 برنامه متنوع در این دهه افزود: از این تعداد 35 برنامه مربوط به کلنگ زنی و یا افتتاح پروژه های عمرانی در بخش های مرکزی و شادمهر شهرستان خواهد بود.

فرماندار مه ولات اضافه کرد: بهره برداری از چند پروژه گازرسانی به شهر شادمهر و روستاهای تابعه، احداث سالن ورزشی حجاب، افتتاح ساختمان دهیاری روستای چهلسر و بهره برداری از آنتنBTS و نیز سویچADSL در روستاهای خیرآباد، مهنه و همت آباد برخی از این طرح های عمرانی است.

وی اظهار کرد: بخش عمده ای از پروژه های عمرانی شهرستان به حوزه کشاورزی و دامپروری اختصاص یافته است که از جمله آنها می توان به استخر ذخیره آب، مجتمع پرورش مرغ گوشتی و سیستم های نوین آبیاری اشاره کرد که با اولویت روستاهای کمتر برخوردار تعریف و در دهه فجر امسال به بهره برداری خواهد رسید.