92 پروژه عمرانی دهه فجر در نیشابور به بهره ‌برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، جلال هاشمی ظهر سه شنبه در جلسه ستاد دهه فجر این شهرستان اظهارکرد: از این مقدار82 میلیارد تومان اعتبارات بخش دولتی و 43 میلیارد تومان اعتبارات بخش خصوصی است.

وی اظهار داشت: توسط کمیته‌های ستاد گرامی‌داشت دهه فجر شهرستان در طول10 شب در محل فرهنگسرای سیمرغ و تالار ادیب اداره فرهنگ و ارشاداسلامی، همایش‌ها و برنامه‌های ویژه مردمی، برگزار می‌شود.

ادامه داد: اجرای پروژه‌های عمرانی بزرگ در روستاها از جمله افتخارات نظام و دولـت مردمی فعلی است و به‌دلیل توجه ویژه به نقاط محروم تاکنون بسیاری از مشکلات رفع شده است.

هاشمی با اشاره به برگزاری بیش از 50 برنامه اجرایی و مردمی در طول این ایام مبارک بیان داشت: افتتاح نمایشگاه انقلاب و دستاوردهای آن، نشست مسئولان با مردم، غبارروبی گلزارهای شهدا، دیدار با خانواده محترم شهدا و ایثارگران، مسابقه ترویج گفتمان ولایت در بین فرهنگیان بسیجی و ارسال پیامک پیروزی انقلاب اسلامی به مردم را از جمله برنامه‌های این ستاد عنوان کرد.

معاون استاندار خراسان رضوی یادآور شد: برگزاری نمایشگاه کتاب یاد ایام، نمایشگاه نقاشی، جشنواره شعر فجر، همایش مهدویت و مراسم جشن سالروز آغاز امامت امام زمان(عج)، همایش دوچرخه سواری عمومی، مسابقه شنا ویژه کارکنان ادارات و جنگ‌های فرهنگی و هنری و همایش پیشکسوتان انقلاب از جمله برنامه‌های مهم این ایام است.

فرماندار نیشابور، اجرای 11 طرح مخابراتی و ارتباطی، 18 پروژه کشاورزی و دامی، چهار طرح صنعتی، بهره‌برداری از 456 واحد مقاوم سازی شده مسکن مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره)، 11 طرح خدماتی و رفاهی شهرداری، سه طرح برق‌رسانی و افتتاح چهار گلزار شهدا در روستاهای سطح شهرستان را از جمله پروژه‌های عمرانی طول این ایام دانست.

معاون استاندار و فرماندار نیشابور گفت: از جمله افتخارات ما این است که امروز دولتی با خط مشی و مرام مردمی و با رویکرد توجه به مردم مستضعف و روستائیان بر مسند است.

وی اظهارکرد: اجرای پروژه‌های عمرانی بزرگ در روستاها از جمله افتخارات نظام و دولـت مردمی فعلی است و به‌ دلیل توجه ویژه به نقاط محروم تاکنون بسیاری از مشکلات رفع شده است.

وی از مسئولان ادارات این شهرستان خواست تا همگام با مردم حضور پررنگی در برنامه‌های این ایام به ویژه در راه پیمایی 22بهمن داشته باشند و با حضور خود مشت محکمی به دهان استکبار بزنند.