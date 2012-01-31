خرید و انتخاب کفش در ساعات پایانی روز انجام شود

مسعود مهدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نکات مهم هنگام خرید و انتخاب کفش اظهار داشت: کفش باید طوری باشد که با پوشیدن طولانی مدت، انگشتان و کناره های پا را تحت فشار قرار ندهد و به عبارتی دیگر قسمت نوک کفش باید پهن باشد.

وی با اشاره به اینکه هنگام خرید کفش نباید تنها به زیبایی کفش توجه شود، افزود: انتخاب کفش باید با توجه به منطقه زندگی، وضعیت اقلیمی، گرما و سرما و رطوبت هوا و با توجه به بیماری فرد انجام شود.

مهدی نژاد عنوان کرد: مبتلایان به دیابت باید توجه بیشتری هنگام خرید کفش داشته باشند و مراقب باشند کفشی انتخاب کنند که هیچ گونه فشار یا زخمی به پای آنها وارد نکند.

وی توصیه کرد: در دوران بارداری نیز کفش نباید به پشت پا فشار وارد کند به نحوی که بین نیم تا یک شماره کفش بزرگترباشد و با کفشهای قبل از دوران بارداری تفاوت سایز داشته باشد.

مهدی نژاد یادآور شد: افراد با سابقه کمردرد نیز باید با نظر پزشک متخصص از کفش های طبی استفاده کنند.

وی عنوان کرد: افراد دارای اضافه وزن از کفش های راحت و تخت استفاده کنند زیرا کفش های پاشنه بلند باعث عدم تعادل آنها می شود.

این متخصص ارتوپدی توصیه کرد: افراد و خانم های کوتاه قد و متوسط که دارای اضافه وزن هستند در صورت استفاده از کفش پاشنه بلند باید ازکفش های دارای پاشنه های ضخیم و نه سوزنی استفاده کنند.

وی توصیه کرد: چرم کفش نباید ازچرم های مصنوعی باشد زیرا باعث تعریق زیاد شده و تنفس پوست را دچار مشکل می کند.

مهدی نژاد با تاکید بر اینکه خرید کفش باید با جوراب انجام شود، گفت: پوشیدن جوراب های نخی و کتانی برای پا به ویژه هنگام خرید کفش برتری دارد.