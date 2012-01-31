به گزارش خبرگزاری مهر ، سعدالله اسکندری با بیان اینکه یخ‌زدگی محصولات انبار شده کشاورزی در زمستان یک پدیده طبیعی است، اظهار داشت: این امر در اثر عدم دقت و توجه کشاورزان و بهره‌برداران بخش، باعث بروز خسارات هنگفتی می‌شود که بخش عمده‌ای از این خسارات به دلیل عدم وجود مدیریت صحیح در انبارداری توسط کشاورزان و زارعان اتفاق می‌افتد.

وی، با هشدار به باغداران و کشاورزان استان برای انجام اقدامات لازم برای مقابله با افزایش سرما و جدی گرفتن کاهش دما افزود: بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان و بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی و تصاویر ماهواره‌ای، نفوذ تدریجی سامانه بارشی برف از روز سه‌شنبه 11 بهمن ( امروز ) تا روز جمعه 14 بهمن ماه به طور متناوب استان آذربایجان‌شرقی را تحت تأثیر قرار داده و با کاهش سه تا 10 درجه‌ای دما، موجب ابرناکی، وزش باد (گاهی نسبتاً شدید)، گرد و خاک، مه آلودگی، بارش متناوب باران و برف (در بعضی ساعات به صورت کولاک برف) و در برخی نواحی موجب اختلال در تردد جاده‌ای خواهد شد که به نظر می‌رسد فعالیت این سامانه روزهای چهارشنبه و پنج شنبه از شدت بیشتری برخوردار بوده و به سبب شدت بارش برف در بعضی نواحی استان موجب کاهش قابل توجه دما نیز خواهد شد.

اسکندری با بیان اینکه تولیدکنندگان و بهره‌برداران با آگاهی از این امر، می‌توانند به صورت اورژانسی و در اسرع وقت و بدون فوت زمان با بهره‌گیری از تجارب کارشناسان مدیریت‌های جهادکشاورزی شهرستان‌ها، بهترین راه مقابله با یخ‌زدگی احتمالی را برگزیده و کاهش صدمات احتمالی محصولات انبار شده را فراهم آورند، اظهار داشت: جا دارد که کشاورزان عزیز توصیه‌های کارشناسی را جدی بگیرند تا از ضرر و زیان ناشی از تغییرات آب و هوایی در امان بمانند.

مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان با بیان اینکه لازم است کشاورزان برای جلوگیری از هرگونه خسارت به محصولات انبار شده و گلخانه‌ای خویش همچون سیب‌زمینی، میوه‌ها، سبزی و صیفی، اقدام به افزایش استحکام اسکلت گلخانه‌ها با توجه به افزایش سرعت باد، تنظیم روشنایی، تهویه داخل گلخانه‌ها، رطوبت و دمای انبارهای نگهداری محصولات کشاورزی خود کنند، ادامه داد: لازم است میوه‌های ذخیره شده خود را با استفاده از وسایل نقلیه حفاظ دار و بهداشتی به محل‌های امن منتقل کنند و ضمناً از سایر روش‌های معمول و ممکن نیز غافل نباشند تا از سرمازدگی، یخ‌زدگی میوه‌جات و سبزیجات جلوگیری به عمل آید.

وی در خاتمه از کشاورزان و زارعان خواست از هدایت آب‌های حاصل از بارندگی‌های فصلی به مزارع و باغات برای استفاده به عنوان یخ آب زمستانه غفلت نکنند.