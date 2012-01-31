اخبار کوتاه تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه آموزشی رابطان خبری ادارات تابعه تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

کارشناس روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی چهار محال و بختیاری گفت: در این کارگاه آموزشی یک روزه، اصول نگارش خبر و روش استفاده از سامانه ارسال خبر با حضور شش نفر از رابطین خبری استان بررسی شد.

حسین ضامنی با اشاره به نقش مؤثر رابطین خبری در انتقال و انتشار عملکرد ادارات تابعه تبلیغات اسلامی، شناخت موضوعات خبری، چگونگی جمع آوری و ویرایش اطلاعات، انعکاس سریع اخبار و کیفیت تصاویر ارسالی را از دیگر موضوعات مطرح شده در این کارگاه آموزشی برشمرد.

وی به تهیه و ارسال بیش از سه هزار و 300 خبر در مجموعه روابط عمومی تبلیغات اسلامی استان در سال 89 اشاره و تصریح کرد: از ابتدای امسال دو کارگاه تصویر برداری و عکاسی هم با حضور رابطین خبری این استان تشکیل شده است.

مردمی بودن مهمترین شاخص جشنهای دهه فجر



رئیس تبلیغات اسلامی کوهرنگ مردمی بودن را مهمترین شاخص جشنهای دهه فجر معرفی کرد.

حجت الاسلام علی نصیری در جمع مردم کوهرنگ مردمی بودن را یکی از مهمترین جلوه ها و شاخصهای برپایی جشن های ایام الله دهه فجر دانست و افزود: انتخابات نیز یکی از عرصه هایی است که تنها با حضور پرشور و آگاهانه قشرهای مختلف مردم معنا پیدا می کند.

وی توطئه اخیر تحریم نفتی را جریانی از پیش شکست خورده و همراه با نقشه های شیطانی آمریکا و اسرائیل دانست.

مجموعه 15 جلدی ره پویه در چهارمحال و بختیاری توزیع شد

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات چهار محال و بختیاری گفت: مجموعه 15 جلدی ره پویه دربین روحانیون مستقر، کتابخانه‌های تخصصی حوزه دین، کتابخانه‌های شبستان مساجد و دبیرستان‌های علوم و معارف اسلامی صدرا توزیع شد.

حجت الاسلام شعبان علی یوسفی عناوین کتاب‌های این مجموعه را مباحثی پیرامون امام شناسی، فرهنگ شناخت، انقلاب اسلامی با محور انسجام اسلامی، بهائیت در بوته نقد، تجارب مبلغین در خصوص جذب نوجوان و جوان به مسجد، دهکده جهانی، روند تبلیغ و تبشیر مسیحیت درگذر زمان، آگاهی سیاسی و نقش آن در تبلیغ، عرفان مثبت و عرفان منفی در فرهنگ اسلامی، مکاتب جایگزین، مبلغان دینی و مخاطب شناسی، نگاهی به تأثیرات اینترنت و فضای مجازی بر روند دین داری، آئین زرتشت و برخورد شرق و غرب با مقوله دین برشمرد.

مجموعه 15 جلدی ره پویه با حمایت معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی منتشر شده است.