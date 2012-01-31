برنامه های فجر در 11 مسجد محوری گرگان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بیکی عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این برنامه ها شامل، ایستگاه صلواتی، مسابقه نقاشی خیابانی، پخش شیرینی، شعرخوانی، پخش سرود، سخنرانی، نمایشگاه عکس، آذین بندی مساجد و معابر، تلاوت قاریان استانی، پخش کلیپ و اهدای جوایز است.

وی گفت: برگزاری با شکوه مراسم دهه مبارک فجر امسال با توجه به بیداری کشورهای اسلامی منطقه و انتخابات سال جاری نقش اساسی دارد.

وی افزود: کمیته مساجد دهه مبارک فجر استان متشکل از سپاه، سازمان تبلیغات اسلامی، اوقاف و امورخیریه، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر، دفتر ولی فقیه، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان است.



بیکی تصریح کرد: در چهار جلسه برگزار شده این کمیته، برنامه های کمیته دهه فجر پیش بینی شده و به دو صورت متمرکز و غیر متمرکز برگزار می شود.



وی افزود: برگزاری همایش هماهنگی برنامه های دهه فجر بین نیروهای مسجدی با عنوان " همایش متولیان مسجدی در فجر 33 " از برنامه های این کمیته است.

بیکی، اجرای برنامه ها در مساجد شهرها و برخی روستاهای استان مشابه برنامه های مرکز استان و اجرای برنامه های ویژه دستگاه های سپاه، سازمان تبلیغات، اوقاف و امور خیریه، کانون های فرهنگی هنری مساجد از طریق مراکز خود در مساجد استان از دیگر برنامه های کمیته مساجد استان است.



وی از برگزاری 42 برنامه از سوی سازمان تبلیغات اسلامی در این دهه خبر داد و افزود: اعزام مبلغین تشیع و تسنن، گفتمان دینی ویژه جوانان انقلاب، 10 شب 10 مسجد با انقلاب در فجر 33، آذین بندی و فضا سازی محیط، جشن ورود حضرت امام و انتظار فرج در فجر 33 ، جشن ورود حضرت امام (ره) و آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج)، جشن ورود حضرت امام و انتظار فرج در فجر 33، محفل انس با قران در فجر 33، نشست نقش خانواده در پیروزی انقلاب اسلامی و همایش کودکان و نونهالان در فجر 33 با عنوان پیوند مسجد و مهد کودک از جمله برنامه هاست.

بیکی گفت: برگزاری دعای کمیل، محفل انس با قرآن « بهار در بهار »، نشست انقلاب اسلامی، بصیرت و ولایت مداری، همایش عطر عفاف و جشن انقلاب، حماسه حضور در طلیعه فجر 33، همایش جلوه وحدت در محبت به اهل بیت (ع) با حضور علمای تشیع و تسنن و محفل قرآنی با عنوان « امام و قرآن » از جمله برنامه های سازمان تبلیغات اسلامی در دهه مبارک فجر است.



بیکی، برگزاری نشست نقش ولایت در وحدت مسلمین، جشن بهار در بهار ویژه برنامه پیروزی انقلاب اسلامی و هفته وحدت، نقش زنان در بیداری و تداوم انقلاب اسلامی، محفل انس با قران کریم با حضور قاریان برتر استانی، همایش تجلیل از پیشکسوتان و موثرین فرهنگی با بیش از 50 سال سابقه با عنوان « نسیم ماندگار در فجر 33 »، همایش حضور حداکثری و تأثیر آن بر بیداری اسلامی، محفل انس با قرآن « ولایت و بصیرت فجر 33 »، جشن بهار در بهار فجر 33 و نهضت روشنگری و انقلاب اسلامی از دیگر برنامه های سازمان تبلیغات اسلامی است.