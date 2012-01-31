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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۳۰

سردار سجادیان تاکید کرد:

استفاده از تمام ظرفیتهای علمی فارس در راستای ایجاد امنیت

استفاده از تمام ظرفیتهای علمی فارس در راستای ایجاد امنیت

شیراز - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان فارس بر لزوم استفاده از تمام ظرفیتهای علمی و نخبگان استان برای دستیابی به دانش مورد نیاز در راستای ایجاد نظم و امنیت تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیروس سجادیان بعدازظهر سه شنبه در همایش علمی "استان فارس، نظم و امنیت" افزود: هدف از برگزاری این همایش شناخت علمی مؤلفه های جغرافیای طبیعی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، جامعه شناسی عمومی، محیط زیست و مولفه های تاثیرگذارو تاثیر پذیر استان فارس در محیط نظم و امنیت داخلی است.

وی ادامه داد: شناسایی و بهره برداری از قابلیتها وظرفیتهای موجود در حوزه نظم و امنیت فارس، ارج گذاری به فعالان حوزه نظم و امنیت پس از انقلاب اسلامی،استخراج و بهره برداری از اندوخته های علمی و دانش تجربی کارگزاران نظم و امنیت در استان بعد از پیروزی انقلاب تا کنون و جذب کارشناسان و متخصصان حوزه نظم و امنیت با هدف بهره گیری از دیدگاه ها، نظرات نو و کاربردی در حوزه نظم و امنیت، از جمله موضوعاتی است که به عنوان هدف این همایش مد نظر قرار دارد.

فرمانده انتظامی استان فارس بیان کرد: محیط شناسی شهرستانهای استان، نظم و امنیت و جامعه شناسی عمومی فارس، نظم و امنیت و جغرافیای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و طبیعی فارس محورهای اصلی این همایش است.

سردارسجادیان با تأکید بر اینکه فارس در همه ادوار مرکز فرهنگ و ادب و دارالعلم بوده و است، گفت: فرماندهی انتظامی فارس بر اساس وجود مؤلفه های استانی و درون سازمانی از طریق ناجا مأموریت دارد تا به دانش مورد نیاز ناجا در عرصه نظم و امنیت دست یابد.

وی با بیان اینکه از تمام ظرفیتهای علمی و نخبگان استان برای دستیابی به دانش مورد نیاز در راستای ایجاد نظم و امنیت استفاده خواهد شد، گفت: این همایش یکی از مکانیزمهای دست یابی به راهکاری علمی و پاسخ یابی مشکلات حوزه نظم و امنیت است.

فرمانده انتظامی استان فارس کشف راهکارهای استقرار، توسعه و پایداری نظم و امنیت اجتماعی با رویکرد پیشگیری را از جمله نکات مورد نظر برگزار کنندگان این همایش علمی دانست و تصریح کرد: 127عنوان مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شده و 20 مقاله سفارشی نیز در دست تهیه است.

سردار سجادیان، فارس را از نظر ظرفیتهای علمی وداشته های پژوهشی یکی از استانهای برتر کشور قلمداد و بیان کرد: نیروی انتظامی نیز رویکرد مطلوبی به علم و مسائل پژوهشی داشته و دارد و هم اینک 40 نشریه علمی، دو نشریه علمی پژوهشی و 12 نشریه ترویجی در این نیرو منتشر می شود.

وی گفت: تلاش می شود که تمام ویژگیهای امنیتی استان در قالب مجموعه هایی تهیه و مستند سازی و ماندگار شود، استان فارس نیز یک استان با ویژگی های مشخص و خاص است که در کار پلیس تأثیر بسزایی داشته و دارد.

همایش علمی "استان فارس، نظم و امنیت" امروز یازدهم و فردا دوازدهم بهمن ماه جاری در محل باشگاه رفاهی دانشگاه شیراز در خیابان ساحلی غربی برگزار می شود.

کد مطلب 1522160

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