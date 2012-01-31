به گزارش خبرنگار مهر، مدیر برگزاری سومین نمایشگاه لوستر، چراغهای تزیینی و دکوراسیون داخلی قم بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: این نمایشگاه که دارای 43 غرفه است از فردا دوازدهم بهمنماه آغاز و تا پانزدهم بهمنماه ادامه خواهد داشت.
مجتبی علیشاهی با بیان اینکه نمایشگاه فردا در ساعت 15 با حضور مسئولان استانی افتتاح میشود، ادامه داد: رونمایی از تمبر یاد بود این نمایشگاه نیز انجام میشود.
وی یادآور شد: علاقمندان میتوانند برای بازدید از نمایشگاه از 12 بهمن تا 15 بهمنماه از ساعت 16 تا 22 در محل دائمی نمایشگاههای قم واقع در انتهای خیابان خاکفرج مراجعه کنند.
مدیرعامل شرکت جهان پدیده هوراند در ادامه هدف از تاسیس این شرکت را گسترش فرهنگ اطلاع رسانی از برگزاری نمایشگاههای استان قم به هموطنان و همشهریان اعلام کرد و ابراز داشت: برگزاری نمایشگاههای تخصصی و عمومی، تأسیسات و مخابرات از جمله فعالیتهای این شرکت است.
علیشاهی اضافه کرد: ایده اصلی این شرکت فراهم کردن محیطی کاملا علمی و تخصصی به منظور ارائه راهکارهای، تربیت متخصصین، معرفی فناوریهای جدید و برتر است.
وی استفاده از اطلاعات روزآمد تیم تخصصی تربیت شده در عرصههای گوناگون، تجربیات حاصل از ارائه مشاوره و مشارکت در برگزاری نمایشگاههای عمومی و تخصصی در قم از سال 1380 و همچنین بازدید از نمایشگاههای داخلی و خارجی و تبادل دائمی اطلاعات با متخصصین امور نمایشگاهی در کنار استفاده بهینه از نیروی جوان و گسترش کاربری، خط مشی اصلی این شرکت است.
مدیرعامل شرکت جهان پدیده هوراند با بیان اینکه افزایش ظرفیتها و توان علمی باعث ارائه راهکارهای قویتر و کارآمدتر در زمینه برگزاری نمایشگاهها میشود گفت: حاصل این تلاش، رشد نمایشگاههای استان و ایجاد ظرفیتهای جدید تولیدی، سخت افزاری، نرم افزاری و حرکت سالم اقتصادی و توسعه پایدار این صنعت خواهد بود.
از فردا به مدت چهار روز/
نمایشگاه لوستر، چراغهای تزیینی و دکوراسیون داخلی در قم برگزار میشود
قم - خبرگزاری مهر: سومین نمایشگاه لوستر، چراغهای تزیینی و دکوراسیون داخلی از فردا به مدت چهار روز در قم کار خود را آغاز میکند.
به گزارش خبرنگار مهر، مدیر برگزاری سومین نمایشگاه لوستر، چراغهای تزیینی و دکوراسیون داخلی قم بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: این نمایشگاه که دارای 43 غرفه است از فردا دوازدهم بهمنماه آغاز و تا پانزدهم بهمنماه ادامه خواهد داشت.
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