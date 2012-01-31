رصد فعالیت نامزدهای نمایندگی مجلس در چالدران/ مشکل تامین تجهیزات نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رضا قلی پور بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران از رصد فعالیت کاندیداهای نهمین دوره انتخابات مجلس، برگزاری جلسات با هیئتهای اجرایی، تجهیز اولیه شعب ثبت نام اخذ رای، برگزاری همایش رای اولی‌ها در راستای اجرای هر چه بهتر انتخابات در چالدران خبر داد .

وی فعالیتهای کمیته‌ های ستاد انتخابات شهرستان چالدران را رضایت بخش توصیف کرد و افزود: انتخابات از مظاهر اقتدار ملی بوده و همواره موجب تحکیم و پیشبرد اهداف نظام می شود که در این راستا باید نسبت به برگزاری انتخابات سالم و قانونمند تلاش کنیم .

فرماندار چالدران گفت: تعامل بسیار خوبی با هیئت نظارت شهرستان برقرار شده که امید است در انتخابات 12 اسفند با زمینه سازی حضور گسترده مردم در این روز سرنوشت ساز چشم فتنه و دشمنان را کور کنیم .

قلی پور ادامه داد: باید در راستای برگزاری انتخاباتی سالم و قانونمند گام برداشته و با تعامل و همدلی و بی طرفی کامل، امانتداران خوبی برای مردم ولایتمدار شهرستان چالدران باشیم .

وی عنوان کرد: هیچ مشکلی از لحاظ تامین تجهیزات رایانه ‌ای در شعبات اخذ رای وجود ندارد و هم اکنون تمامی شعبات مجهز به سیستمهای ارتباطی جهت برقرای خط اینترنت هستند .

قلی پور به حادثه خیز بودن منطقه اشاره کرد و اظهار داشت: در چالدران ستاد انتخابات اقدام به تشکیل کمیته حوادث غیرمترقبه کرده که جلسات هماهنگی بین دستگاههای خدمات رسان برگزار و دستگاههای سنگین برف روبی در حالت آماده باش هستند .