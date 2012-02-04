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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۱۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

ساماندهی معلمان پایه اول راهنمایی در دوره متوسطه/ تخصصی شدن پژوهش سراها

ساماندهی معلمان پایه اول راهنمایی در دوره متوسطه/ تخصصی شدن پژوهش سراها

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای تهران از بکارگیری معلمان پایه اول راهنمایی در سال تحصیلی آینده در مقطع متوسطه خبر داد و گفت: برای ساماندهی این نیروها مشکلی نداریم.

رحیم زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت شغلی معلمان پایه اول راهنمایی با توجه به اینکه در سال تحصیلی آینده این پایه یکسال به طور موقت حذف می شود، گفت: بخشی از معلمان اول راهنمایی را در پایه دوم و سوم راهنمایی و بقیه را در دوره متوسطه ساماندهی می کنیم.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه آموزش و پرورش شهرستانهای تهران با تراکم دانش آموز در این دو دوره مواجه است از معلمان پایه اول که در سال تحصیلی آینده کلاس ندارند، استفاده می کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای تهران همچنین از تخصصی شدن پژوهش سراهای دانش آموزی خبر داد و افزود: در شهرستانهای تهران 13 پژوهشسرا داریم که هر یک از آنها را در یک رشته خاص ساماندهی کردیم تا نتایج بهتری را حاصل کنیم.

زمانی گفت: در گذشته پژوهش سراها محلی برای پرکردن ساعات موظفی فرهنگیانی بود که ساعاتشان را نمی توانستند پر کنند که بخشنامه کردیم اینگونه از امکانات پژوهش سراها استفاده نشود و از معلمان تخصصی و مجرب در این مکان استفاده شود.

وی ادامه داد: همچنین زمینه حضور 150 معلم مولف را در پژوهش سراها فراهم کردیم.

کد مطلب 1522164

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