هنرمند حوزه هنری یزد در جشنواره هنری ایران 1404 خوش درخشید

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه وزیری تبار، هنرمند خوش ذوق یزدی در بخش کاریکاتور بخش هنرهای تجسمی این جشنواره موفق شد رتبه سوم را از آن خود کند.

در این جشنواره سه اثر این هنرمند به نمایشگاه راه یافت و به تماشا گذاشته شد.

وی فارغ التحصیل رشته مجسمه سازی و دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پژوهش هنر دانشگاه تهران است که فعالیت هنری خود را از دوره راهنمایی در زمینه طراحی آغاز کرده و هم اکنون علاوه بر نقاشی در زمینه کاریکاتور نیز فعالیت می کند.

این هنرمند تاکنون در چندین جشنواره داخلی و بین المللی شرکت کرده و رتبه هایی نیز کسب کرده که یکی از این افتخارات برگزیده شدن در بخش زیباسازی دوسالانه مجسمه سازی کشور در سال 90 است.

در بخش تجسمی جشنواره هنری ایران 1404 بیش از هزار اثر هنری به دبیرخانه رسیده بود که از این میان 187 اثر به نمایشگاه راه پیدا کرد و شش نفر به طور مشترک رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

این جشنواره در بخش های سینمایی، تجسمی، انیمیشن، ادبیات، موسیقی، طنز و معماری دیروز به کار خود پایان داد.

جشنواره هنری ایران 1404 با هدف تبیین، تفسیر، معرفی و تعمیق مباحث و اهداف مطرح شده در سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در قالب آثار هنری و نشست های تخصصی به همت حوزه هنری از پنجم تا دهم بهمن ماه 90 در تهران برگزار شد.