پیامدهای منفی تصویب قطعنامه ضد سوری/ در اتحادیه عرب غافلگیر شدیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "عدنان منصور" گفت : هنوز موضع مشخصی درباره پیش نویس قطعنامه مربوط به سوریه در شورای امنیت وجود ندارد و ما در مرحله رایزنی ها هستیم.

وی افزود: ما باید بدانیم که صدور این قطعنامه به نفع چه طرفی است؟ به نفع سوریه است یا لبنان. قطعا هر قطعنامه ای که بر سوریه تاثیر داشته باشد بر لبنان نیز تاثیر خواهد داشت.

وزیر امور خارجه لبنان بیان کرد: کسانی که به دنبال بحرانی کردن روابط دو طرف هستند به منافع لبنان خدمت نمی کنند، زیرا قطع رابطه دو کشور به نفع طرفین نیست و روابط باید حفظ شود.

منصور گفت : ما به اتحادیه عرب رفتیم تا گزارش رئیس ناظران این اتحادیه درباره سوریه را بررسی کنیم، اما ناگهان با طرح از پیش آماده شده روبرو شدیم.