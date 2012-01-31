چهارمحال وبختیاری در جشنواره آموزشی و پژوهشی کشور 9 رتبه کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود عیدی اظهار داشت: دریافت ۹ لوح و تندیس، حاصل آثار ارسالی استان در زمینه پژوهش روستایی، شهری و طرح های برتر آموزشی و پژوهشی به پنجمین جشنواره آموزشی و پژوهشی کشور است.

وی بیان داشت: دفتر امور شهری استانداری چهارمحال و بختیاری حائز دو رتبه ، دفتر امور روستایی یک رتبه ، دهیاری دیمه یک رتبه و دبیرخانه شورای پژوهشی استان یک رتبه کسب کردند.

عیدی تصریح کرد: معاونت عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری نیز یک رتبه برتر و شهرداریهای فرخشهر، فارسان و نقنه هرکدام یک رتبه برتر از این جشنواره کسب کردند.

معاون امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری با مهم خواندن تاثیر نیروی انسانی متخصص در خدمت رسانی از سوی دهیاری ها و شهرداریها، خواستار استمرار برگزاری دوره های آموزشی کاربردی از سوی سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور شد.

پنجمین جشنواره آموزشی و پژوهشی کشور از سوی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ، دهم بهمن ماه در وزارت کشور برگزار شد.



۵۶ پروژه کشاورزی همزمان بادهه فجر درچهارمحال وبختیاری به بهره برداری می رسد



مدیرکل دفتر فنی استانداری چهارمحال و بختیاری از افتتاح ۵۶ پروژه کشاورزی همزمان با دهه فجر در شهرستانهای هفتگانه این استان خبر داد.

مجید نظری افزود: این تعداد پروژه با اعتبار ۶۲ میلیارد و ۸۳۱ میلیون ریال از محل اعتبارات دولتی و تسهیلات بانکی به بهره برداری می رسند.



وی با بیان اینکه سه هزار و ۱۳۵ خانوار از مزایای این پروژه های بهره مند خواهند شد، اظهار داشت: این تعداد پروژه کشاورزی زمینه اشتغال ۴۶۶ نفر را به طور مستقیم فراهم کرده است.



نظری بیان داشت: از این تعداد پروژه کشاورزی ۲۶ طرح در شهرستان شهرکرد، سه طرح در شهرستان بروجن، نه طرح در شهرستان فارسان، چهار طرح در شهرستان اردل، سه طرح در شهرستان لردگان، شش طرح در شهرستان کوهرنگ و پنج طرح در شهرستان کیار قرار دارد.

بهره بردرای ۶۱ پروژه عمرانی و فرهنگی در دهه فجر امسال در شهرستان شهرکرد



معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری از بهره بردرای ۶۱ پروژه عمرانی و فرهنگی در دهه فجر امسال در شهرستان شهرکرد خبرداد



محمود عیدی گفت: برای اجرای این پروژه ها ۲۶۵ میلیارد و ۹۷ میلیون ریال از محل اعتبارات ملی و استانی هزینه شده است.

وی تأکید کرد: پروژه های یاد شده زمینه اشتغال دو هزار و ۲۶۴ نفر را به طور مستقم فراهم می کند.

عیدی افزود: این پروژه ها در بخشهای آبیاری تحت فشار، کانال آب رسانی کشاورزی، پرورش مرغ گوشتی، شبکه برق رسانی، گاز رسانی به واحدهای صنعتی، بهسازی محورهای مواصلاتی و احداث مدرسه و سالن ورزشی هستند.